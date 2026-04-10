先日、プロ初勝利を挙げたドラゴンズ･根尾昂投手（25）。密着取材2年目、カメラの前で語ったこととは。 【写真を見る】中日･根尾昂(25) “1勝は通過点” 8年目で掴んだプロ初勝利 密着取材2年 カメラの前で語った自分らしさ （実況）「この試合勝てば、根尾がプロ初勝利。マウンドには松山。ここをしっかり抑えたい。打ち上げた！センターがゆっくりと前に来る…試合終了、ドラゴンズ勝ちました！根尾がうれしいプロ初勝利