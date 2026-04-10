大阪府和泉市の集合住宅の一室で８日に見つかった女性２人の遺体に、それぞれ１０か所以上の刺し傷などがあったことが捜査関係者への取材でわかった。府警は殺人事件と断定して捜査本部を設置し、何者かが強い殺意を持って刃物で襲ったとみて調べている。発表によると、殺害されたのは、この部屋で２人で暮らしていた村上和子さん（７６）と、長女で社会福祉士の裕加さん（４１）。捜査関係者によると、９日の司法解剖の結果、