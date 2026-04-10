京都府南丹市園部町で、小学5年生の安達結希くん（11）が行方不明になっている事件について、「週刊文春」が新たな証言を報じた。【写真】「規制線の奥に…」赤いコーンが置かれ木が生い茂る安達結希さんの自宅付近の山中を見る行方不明の結希くん（京都府警提供）南丹市立園部小学校に通う結希くんが行方不明になったのは3月23日。結希くんはこの日、在校生として卒業式に出席するため、午前8時頃に父親の運転する車で学童