◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年4月10日東京D）先発のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24）が5回2/3を8安打1失点で2勝目を挙げた。自ら「狙ってやりました」としてやったりの表情を浮かべたのは1点差に迫られてなおも4回2死一、二塁。赤羽への5球目は踏み出した右足が引っかかると膝から崩れ落ちた。ボークにならないよう、放り投げたがボテボテ投球に。 それを見た二走・オスナは果敢に三塁を狙ったが岸田の送球