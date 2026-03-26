タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が、22日放送のラジオ番組『#みちょパラ』(ニッポン放送／毎週日曜 後10：30〜11：00)に出演。人生で初めて買ったというものについて語った。【写真】神社での“ラブラブ”夫婦ショット添え第1子妊娠を報告したみちょぱ＆大倉士門番組のオープニングトークで池田は「最近の私」と称し、人生で初めて“抱き枕”を買ったと報告。「買ったというか、旦那に買ってもらったんです