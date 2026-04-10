新潟県燕市の寺・国上寺で18年ぶりとなるご開帳が始まりました。これに合わせ「由緒ある寺にはふさわしくない」と、かつて物議を醸した“イケメン絵巻”の新作も期間限定で公開されています。 【齋藤正昂アナウンサー】 「良寛さんや上杉謙信などイケメン絵巻で知られる国上寺。ご開帳が始まるのを前に法要が執り行われています」 燕市にある寺・国上寺で始まった18年ぶりのご開帳。 普段は目に触れることのない本尊の阿