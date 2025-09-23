9月21日、みちょぱこと池田美優（26）がラジオ番組『#みちょパラ』（ニッポン放送）で、フワちゃんが復帰するよう願う場面があった。しかし、その理由にネットでは呆れ声があがっている。6日放送の『有吉の夏休み2025 密着77時間 in Hawaii』（フジテレビ系）に出演していたみちょぱ。同番組では活動休止中のフワちゃんに代わり、野呂佳代（41）が新メンバーとして参加することに。すると、番組内で有吉弘行（51）らによる野呂への