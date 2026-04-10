〈《ベラルーシで日本人が拘束》外務省が“渡航禁止”勧告も…捕まった当事者（25）が今だから明かす、“ヨーロッパ最後の独裁国家”に行ったワケ〉から続く2024年12月、「ヨーロッパ最後の独裁国」ともいわれる東欧ベラルーシで、一人の日本人が拘束された。当時24歳、旧ソ連の鉄道に魅せられ、撮影のために観光でベラルーシを訪れていた、照井希衣さんだ。【画像】 ベラルーシで200日超拘束された、照井希衣さん（25）