9人組グループ・Snow Manの公式Xが10日、更新。SNS上で憶測や事実と異なる情報が多数見られることに関して、注意喚起を行った【写真】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮投稿では「日頃より、Snow Manを応援くださり、誠にありがとうございます。皆様に大切なお願いがございます」とつづり「現在、SNSにおいて憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が散見されております」と現状を報告。「こういった情報の拡散や、関係者