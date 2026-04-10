神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中に3人が死亡した事故で、行方不明の1人の捜索は散乱した「がれき」に阻まれ難航しています。この事故は7日、「JFEスチール東日本製鉄所」で、大型クレーンの解体工事中におもりが落下して男性作業員5人が転落し、3人が死亡したものです。また、行方不明の1人は海中に転落した可能性がありますが、警察などによりますと、散乱したがれきに阻まれるなどして捜索は難航しているというこ