イルカの新しい能力を日本で初めて発見。城崎マリンワールドで4月10日からお披露目です。 城崎マリーンワールドで始まった「イルカのライブステージ・アカデミックライブ編」。 1頭が飼育員の合図でジャンプします。そしてもう1頭、2歳のカマイルカ「ミルキー」が先ほどとは別の合図をうけてジャンプ。これは真似をするように指示した合図に反応したのだといい、この合図をうけるとやはり隣