審判の頭部を殴打したとして母国の名門クラブでプレーするエジプト代表GKに出場停止と罰金処分が科されたようだ。10日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。加害者となったのはアル・アハリ・カイロに所属するエジプト代表GKモハメド・エル・シェナウィ。報道によると、現地時間7日火曜日に行われたエジプト・プレミアリーグのセラミカ・クレオパトラ戦でベンチ入りすると、後半アディショナルタイムの判定をめぐって激怒し