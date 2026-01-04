¡ÖÄñ¹³¤¹¤ì¤Ð²¥¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²Ð¤Ç¤¢¤Ö¤Ã¤Æ¡×¶±¤¨¤ë½÷»Ò¹â¹»À¸¤ò3¿Í¤¬¶¯´¯¡Ä¡Ö°½À¥¥³¥ó¥¯¥ê»¦¿Í»ö·ï¡×¤Î²Ã³²¼ÔF¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ÎÉô²°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡Ò¡Ô½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥êµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡Õ¡Ö½÷¤Î»Ò¤òñÙ¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤À¤ê¡Ä¡×²Ã³²¼ÔF¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤ÎÀ¸³è¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡»Ë¾åºÇ°¤Î¾¯Ç¯ÈÈºá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö°½À¥½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡×¡£¤¿¤Ã¤¿7Æü´Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¼ÏÂ64Ç¯¡Ê1989Ç¯¡Ë¤Î1·î4Æü¤ËÈï³²¼Ô¤ÎX»Ò¤µ¤ó¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤«¤éº£Æü¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É37Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Ë²Ê¤µ¤ì¤ë·º¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×½à¼çÈÈ³ÊB¤«¤éÃø¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤¿Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¸«¤ë
¡¡»ö·ï¤«¤é11Ç¯¸å¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡ÊHBC¡ËÊóÆ»Éô¥Ç¥¹¥¯¤òÌ³¤á¤ë»³粼Íµ»ø»á¤Ï¡¢½¸ÃÄ¶¯´¯¤Ë´ØÍ¿¤·¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¾¯Ç¯¡¦F¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¡£·º¤ò½ª¤¨¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Á¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÈà¤Ï¡¢»ö·ï¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»³粼»á¤ÎÃø½ñ¡Ø½þ¤¤ °½À¥½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡¡6¿Í¤Î²Ã³²¾¯Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
©aflo_191221189_Z
¢¡¢¡¢¡
Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¸«´·¤ì¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤¬°ì¿Í¤¤¤Æ¡Ä
¡¡F¤¬°½À¥»ö·ï¤ËºÇ½é¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï1988Ç¯11·î28Æü¡£
¡ÖA·¯¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸«¤ËÍè¤¤¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£ÌëÃæ¡¢¥¦¥Á¤Î¤ªÂÞ¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢C·¯¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Éô²°¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¸«´·¤ì¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤¬°ì¿Í¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏºÇ½éÃ¯¤«¤ÎÈà½÷¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿»þ´Ö¤«¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÃÊ¡¹Ê·°Ïµ¤¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÈà½÷¤ÎÍÍ»Ò¤â¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Èï³²¼Ô¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¾»Ò¤µ¤ó¤¬C¤ÎÉô²°¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ3ÆüÌÜ¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¡£Éô²°¤Ë¤ÏA¡¦B¡¦C¡¦D¤Î4¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢E¤â¤¤¤¿¡£E¤ÏF¤ÈÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖA·¯¤À¤«B·¯¤À¤«¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥·¥ó¥Ê¡¼µÛ¤Ã¤Æ¥é¥ê¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤·¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Èà½÷¤â¤«¤Ê¤ê¶±¤¨¤Æ¡¢²¿¤»4¡¢5¿Í¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£ ¤½¤ì¤«¤é·ù¤¬¤ëÈà½÷¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡£B·¯¤«Ã¯¤«¤Ë¡Ø¤ä¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë°ì±þÄñ¹³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø²¿¤Ç¤Ç¤¤Í¤¨¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£ÌµÍý¤ä¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤¿Í§¤À¤Á¡ÊE¡Ë¤â·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÌµÍý¤ä¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¹ø¤Þ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¸å¤í¤Ç¡×
¡¡A¤äB¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢D¤ÈE¤ÈF¤Î3¿Í¤¬¶¯´¯¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£A¤Ï¤µ¤é¤Ë¾»Ò¤µ¤ó¤òÎ¿¿«¤·ÄË¤á¤Ä¤±Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©¡×
¡Ö¤â¤¦Êü¿´¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¤¹¤´¤¤Äñ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äñ¹³¤¹¤ì¤Ð²¥¤é¤ì¤ë¡¢²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤â²¥¤é¤ì¤ë¡¢ÅöÁ³1¿Í¡¢2¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ3¿Í¡¢4¿Í¤ÎÃË¤¬¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌµÄñ¹³¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Ï¤¦¤Ä¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤ì¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á¯ÌÀ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Èà½÷¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¡¢´èÄ¥¤ì¡×¤È¾®¤µ¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡¡11·î28Æü¤Î½¸ÃÄ¶¯´¯°Ê¹ß¡¢A¤«¤é¾»Ò¤µ¤ó¤ò¸«Ä¥¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿F¤Ï¡¢C¤ÎÉô²°¤Ë4¡¢5²ó¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿²ó¤«¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤ËÈà½÷¤¬¹ó¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²Ð¤Ç¤¢¤Ö¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£²Ð½ý¤Îº¯¤¬¥±¥í¥¤¥É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅöÄË¡¹¤·¤¯¡¢Ìµ¿ô¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ý¤È¤«áÜ¤È¤«Áý¤¨¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡12·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢A¤¿¤Á¤ÏÈà½÷¤òÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë½ÎÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ò²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤è¤ê¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢Áþ¤·¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£²¿¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡£¤³¤ÎÌîÏº¡¢¤³¤ÎÌîÏº¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢²¥¤ë¾ì½ê¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¡©¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Ï¤¸¤á¤Î¤¦¤Á¤Ïµã¤¤¤Æ¡¢Ê¿¼Õ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤È¡¢¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà½÷¤È¤·¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¡£¸À¤Ã¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¡¢´èÄ¥¤ì¡×¤È¾®¤µ¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»°ÅÙÌÜ¤«»ÍÅÙÌÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼«Ê¬¤Ï¾å¤Î¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¶¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÆ¨¤²¸ý¾å¤Ç¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤Ã¤«¤ÇÆ¨¤¬¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¤«²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£½õ¤±¤ÆÆ¨¤¬¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Éô²°¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÈà½÷¤òºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¤È¤¤Ï¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ê½µ´©»ï¤ËºÜ¤Ã¤¿À¸Á°¤Î¡Ë¼Ì¿¿¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤ÌÜ¤ÎÂç¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ã¤¦°ÕÌ£¤ÇÌÜ¤¬¥®¥ç¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Æü¤ËÆü¤Ë¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿©»ö¤â¤í¤¯¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤â²¿²ó¤«¡Ø¿©»öÀÝ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¿©¤Ù¤ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¡¢°·¤¤¤¬¡×
¡¡F¤Ï12Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤ë¤ÇºòÆü¤Î·Ð¸³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£¸å²ù¤äºá°´¶¤ò·«¤êÊÖ¤·»×¤¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Ë¾Ã¤¨¤Ê¤¤áÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ºÇ½é¤Î1¡¢2Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Æ
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°½À¥¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊì»Ò¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¡Ê1988Ç¯11·î16Æü¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ·º»ö¤¬²È¤Ë¤âÊ¹¤¹þ¤ß¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤È¤«ÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·º»ö¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢·º»ö¤Ï¡Ø°¤¤¤±¤ÉÃ´Åö°ã¤¦¤«¤é¾¯Ç¯²Ý¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢·º»ö¤Ï¤½¤ó¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»ö·ï¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤½¤ì¤Ç¤½¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡F¤Ï12·î¤ÎÊë¤ì¤Ë¤ÏA¤¿¤Á¤È´Ø·¸¤òÀä¤Á¡¢°½À¥¤Ë¶á´ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤Î·ëËö¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£F¤â¶¯´¯ÍÆµ¿¤Ç·Ù»¡¤«¤é¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡£·º»ö¤ËÆ¬¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Æ¼Ì¿¿¤ÎÁ°¤Ë¤°¤Ã¤È¶á¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡¢¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡£¤Ä¤é¤¯¤Æ¼Ì¿¿¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Èà½÷¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤»Ñ¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÎÞ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¡×
¡¡ÈÈ¹Ô¤Î´ØÍ¿ÅÙ¹ç¤¤¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À®¿Í¤ÈÆ±¤¸·º»öºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÈ¤ì¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¿³È½¤Ç¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£F¤ÏÄ¹Ìî¸©¤Î¾¯Ç¯±¡¡¢ÍÌÀ¹â¸¶ÎÀ¤ÇÈ¾Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î1¡¢2Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¿©»ö¤â¤È¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡¾¯Ç¯±¡¤Ç¤Ï¤Þ¤º»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤µ¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹ºî¶È¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤ë¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö²ù¤·¤¤¡£²ù¤·¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤â´í¤Ê¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃ¯¤â»à¤Ê¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈà½÷¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦·Á¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡F¤ÎÀ¼¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ë¡¢噓¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¿·õ¤Ë¿Í¤ÎÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤«¡¢°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤â¿Í¤¬¤É¤¦¼è¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¿¿·õ¤Ë»×¤¦»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢È¾Ç¯´Ö´Ý¡¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤¿È¾Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ê»³粼 Íµ»ø¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÈÇ¡Ë