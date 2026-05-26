兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、公開捜査となった男の行方は現在もわかっていません。男は事件発覚前、警察に「人を殺した」という趣旨の話をしていたということです。■住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）を全国に指名手配25日午後9時すぎ、兵庫県たつの市の建物に入っていった捜査員。中でライトをつけて、調べている様子がありました。周辺住民によりますと、この家で不自然な物音がするといった情報があった