5月16日に三重県四日市市で53歳の女性が自宅の庭で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認された事件で、警察は25日、女性の義理の弟を殺人の疑いで逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、死亡した女性の義理の弟で四日市市川島新町の新聞配達員の男（57）です。警察の調べによりますとこの男は5月16日午前9時頃、義理の姉でパート従業員の女性（53）を、四日市市川島新町の女性の自宅で胸や腹などを刃物で複数回刺すなど