第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。2日の往路1区では、3選手が従来の区間記録よりも速く駆け抜ける超高速レースに。“幻の区間新”となった力走にファンから喝采が送られている。

ド派手な幕開けとなった。1区（21.3キロ）は国学院大の青木瑠郁（4年）が1時間0分28秒の区間新。2位の中央大・藤田大智（3年）、3位の関東学生連合・川崎颯（筑波大3年）も従来の記録よりも速く駆けた。しかし、オープン参加の川崎は参考記録となった。

筑波大学陸上競技部の公式Xは「男子長距離ブロックより川崎颯（体育3）が関東学生連合1区に出走し、区間記録を上回る快走を見せました。1時間0分38秒 区間3位相当 区間新記録」と紹介。「…“幻の区間新記録” オープン参加のため、公式の記録としては残りません」と説明した。

それでも、五三の桐の校章が入ったユニホーム姿で1区から見る者を沸かせた激走に、ファンからは「しびれました!!」「非公式でも、観戦していたみんなのこころの奥にしっかり残ってます！」「学生連合速いなぁと思ってたらこんな逸材がいたのか」「ほんと感動した」「区間記録区間3位なのやばすぎる」などの声が上がった。

学生連合は16番目でフィニッシュした。



（THE ANSWER編集部）