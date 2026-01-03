この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が、『黒字なのに閉店ラッシュが止まらない…業績が良くても生き残れないカフェ業界の現状について解説します。』と題した動画を公開した。脱・税理士の菅原氏が、サンマルクカフェの厳しい現状とその背景にある経営戦略を解説している。



菅原氏はまず、サンマルクの業績推移を数字で示した。2017年には売上675億円、営業利益77億円という過去最高業績を記録したが、その後は下降傾向が続いた。特にコロナ禍の2021年には営業利益が40億円の赤字に転落している。現在は回復傾向にあるものの、ピーク時の2020年に405店舗あった店舗数は285店舗まで減少した。



この大量閉店の背景には複数の要因があると菅原氏は分析する。第一に、コロナ禍をきっかけに進んだ全席禁煙化である。これにより、かつて喫煙目的で利用していた客層が、依然として喫煙可能なドトールコーヒーなどの競合他社へ流れた可能性がある。第二に、カフェ業界の競争激化だ。スターバックスやコメダ珈琲店といった強力なライバルが存在する中で、サンマルクカフェは「チョコクロワッサンだけのイメージ」から脱却できず、独自の強みを打ち出せていないと菅原氏は語った。



さらに菅原氏は、経営の核心に触れる要因として「会社はトップで決まる」と指摘する。2017年の最高業績は、カリスマ的な手腕を持つ創業者が牽引した結果だったが、2018年に創業者が亡くなると、その求心力が失われ、経営が傾き始めた。現在の経営陣は、かつての急拡大路線で生まれた不採算店舗を整理し、経営の立て直しを図っている最中であると菅原氏は説明した。



今後の展望として、サンマルクはM&Aで買収した牛カツ専門店や鎌倉パスタといった新事業に力を入れている。これらのブランドを国内外で展開することで、カフェ事業に次ぐ新たな収益の柱を育てる戦略だ。菅原氏は、攻めの経営で急成長した後には必ず欠点が生じるため、それを早期に発見し改善することが重要であると述べている。企業再生に取り組む経営者にとって、サンマルクの事例は迅速な経営判断の重要性を示す具体例である。