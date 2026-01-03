映画『教場 Reunion／Requiem』の公式Xが更新。1月3日放送の『BABA抜き最弱王決定2026新春SP』（フジテレビ系）に出演する木村拓哉と齊藤京子の2ショットが公開され、注目を集めている。

【画像】木村拓哉＆齊藤京子の2ショット／木村拓哉＆相葉雅紀＆長野博＆末澤誠也のスーツショット／木村拓哉＆相葉雅紀が拳付き合わせたオフショット

■重厚感のあるセットを背景に並ぶ木村拓哉＆齊藤京子

公開された写真には、赤いカーテンと重厚感のあるセットを背景に、黒のストライプスーツに身を包んだ木村の姿が写し出されている。

無駄のないシルエットのスーツを着こなし、片手をポケットに入れた立ち姿からは、落ち着きと貫禄が感じられる。

隣には齊藤が並び、シンプルなブラックのドット柄ドレス姿で上品な雰囲気を演出。シックな装いの木村と並び、洗練された2ショットとなっている。

■『BABA抜き最弱王決定戦 2026新春SP』に出演

投稿では、1月3日18時から放送される『BABA抜き最弱王決定戦 2026新春SP』への出演も告知。超豪華芸能人が一堂に会し、真剣勝負を繰り広げる名物企画だけに、木村と齊藤がどのような立ち回りを見せるのか、放送前から期待が高まっている。

SNSでは「素敵すぎる2ショット」「この2ショットは激アツすぎる」「最強ペア爆誕？」「あいかわらずカッコいい」「すごい並び」「美男美女」「身長差にときめく」といった声が寄せられている。

■木村拓哉『BABA抜き最弱王決定2026新春SP』オフショット