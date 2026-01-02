¡Ò¶È³¦Å·µ¤Í½Êó¡Ó ¤Ï¤ä»ÍÈ¾À¤µª¡Ý²ÃÂ®¤¹¤ëÊÑ²½¤ÎÀè¤Ë¤Ï
¡¡2026Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ2ÆüÌÜ¡£¡È´ñÀ×¤Î9Ï¢µÙ¡É¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜ½ÐÅÙ¤µ¤â¤Á¤¦°ÌÌé¤ª¤é¤¬½Õ¡×¤È±Ó¤ó¤À¤Î¤Ï¾®ÎÓ°ìÃã¤À¤¬¡¢¤ï¤ì¤é¤¬¿©ÉÊ¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î½Õ¤Î¤á¤Ç¤¿¤µ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ»æ¿·Ç¯¹æµÈÎã¡¦¸µÁÄ¡Ö¶È³¦Å·µ¤Í½Êó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÃ´Åöµ¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤ÈÆÈÃÇ¤Ç³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÅ·µ¤¤ò¤º¤Ð¤êÍ½Êó¤¹¤ë¡£
¡¡21À¤µª¤â¡¢¤Ï¤ä»ÍÈ¾À¤µª¤ò²á¤®¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¡£25Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤¬º£¤Î¼Ò²ñ¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡³¹¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬ÈÄ¾õ¤Î¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ²¿¤ä¤é¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤ÇºÑ¤à¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ß¡¢ÅÔÆâ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÊ¿¶Ñ1²¯±ßÄ¶¡¢¥³¥á¤Ï5Ô4000±ß¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹¥·Êµ¤¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿Í¡¹¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤Î¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¾éÃÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÍÊª¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï4·î1Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡©¤ÈëÃ¤·¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤³¤Î´Ö¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊª»ö¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¿ÍÎà»Ë¤ËÆÃÉ®¤µ¤ì¤ëÂ®¤µ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÉ÷·Ê¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤Î¤«¡£¼¡¤Î»ÍÈ¾À¤µª¤ËÆþ¤ëº¢¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢ËÜ»æ¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï115ÉÊÌÜ¡¦¶È¼ï¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤Í½ÁÛ¤Ï¡Ö¤¯¤â¤ê¡×¤Ç47ÉÊÌÜ¡¦¶È¼ï¡£¡Ö¤¦¤¹¤°¤â¤ê¡×¤òÂ¤¹¤È53¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¤Û¤Ü3Ê¬¤Î1¡£5³ä¤ËÃ£¤·¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤â¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤Ï¤ì¡×¡Ö²÷À²¡×¤Ï2³ä¶¯¤ÇºòÇ¯¤È¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¡£¡Ö¤¯¤â¤ê»þ¡¹¤Ï¤ì¡×¡Ö¤¯¤â¤ê¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¤Ï¤ì¡×¡Ö¤Ï¤ì¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¤¯¤â¤ê¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢À²¤ì´Ö¤¬Ë¾¤á¤ë¤Î¤Ï4Ê¬¤Î1¶¯¡£µîÇ¯¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯ÃíÌÜ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï¤ä¤Ï¤êÊÆ¡£Í£°ì¤Î¡ÖÂæÉ÷¡×Í½Êó¤Ç¡¢¥³¥á¸¶ÎÁ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¡¢ÊñÁõÌß¤Ï±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¤¡£
¡¡¼ç¿©ÂåÂØ¤Ç²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¤Ï¤ì¡£È÷Ãß¼ûÍ×¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£´¥ÌÍ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤Ï¤ì¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¤¯¤â¤ê¡£¼ç¿©¤Ê¤é¤Ì¡ÖÄ«¿©ÂåÂØ¡×¤Ç¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï¤¯¤â¤ê¡£
¡¡¥³¥á´ØÏ¢¿©ÉÊ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¤Ï¤ì¡£´ÊÊØÀ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÄÒÊª¤Ï¤¯¤â¤ê¡£¥³¥á¤è¤ê¤âÌÍÎà¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬À®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ç¼Æ¦¤Ï¤Ï¤ì¡£ÃÍ¾å¤²¤Ç3¥Ñ¥Ã¥¯ÉÊ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ï¡Ö100±ß¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢·ò¹¯²ÁÃÍ¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¿Ê¤ß·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ï°ÂÄê´ðÄ´¤Ç¤¯¤â¤ê¡£Ãæ²Á³ÊÂÓ¤ÎÆ°¸þ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥ì¡¼¥ë¥¦¤Ï¤¦¤¹Æü¡£¶ìÀï·¹¸þ¤À¤¬ÃÍ¾å¤²¤ÇÇä¾å¤ÏÁ±Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ²Û¤Ï¤¯¤â¤ê¡£¼ûÍ×¤Ï·øÄ´¤À¤¬¡¢²Ã¹©ÍÑÊÆ¤Î¶¡µë¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÊ´¤â¸¶ÎÁÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¯¤â¤êÍ½Êó¡£
¡¡ÊñÁõÌß¤Ï¤Ï¤ì¤Î¤ÁÍò¡£Åß¤Î¼ûÍ×¤¬¥á¡¼¥ó¤òÀê¤á¤ëÂçÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ç¿©ÂåÂØ¤Ç¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤â¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¸¶ÎÁ¤Î¤â¤ÁÊÆ¤¬¹âÆ¤·¡¢ÃÍ¾å¤²¤ÇÅ¹Æ¬²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¸¶ÎÁ³ÎÊÝ¤Î·üÇ°¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤ì¤Î¤Á¤¯¤â¤ê¡£¤ä¤Ï¤ê¸¶ÎÁÊÆ¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¼òÀÇ²þÀµ¤¬¹µ¤¨¤ë¼òÎà¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¢RTD¡Ê´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ï¤Ï¤ì¡£¥ï¥¤¥ó¤Ï¤¯¤â¤ê¤ÇÈ¯Ë¢¼ò¤ÏÇ»Ì¸¡£ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¹ÓÅ·¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÂçÉý¸º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ´²ßÅ¹¡×¤ÎË½É÷±«¡£
¡¡³¤³°¤ÎËõÃã¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤ÆÌ¤Á½Í¤Î¸¶ÎÁ¹âÆ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡ÖÃã¡Ê¥ê¡¼¥Õ¡Ë¡×¤âË½É÷±«¡£ÀùÃã¤ò¥á¡¼¥ó¤Ë°·¤¦¶È¼Ô¤Î·Ð±Ä´Ä¶¤¬Ãø¤·¤¯°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖÂç±«¡×Í½Êó¤Ï´¥ÄÇÂû¡¢¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦¤Î2¤Ä¡£¤¤¤º¤ì¤â24¡¢25Ç¯¤Î¡Ö¤¢¤á¡×Í½Êó¤«¤é¾õ¶·¤¬°²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡´¥ÄÇÂû¤ÏÀ¸»ºÄãÌÂ¤Ë¤è¤ëÁê¾ìË½Æ¤ÇÅ¹Æ¬Çä²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢¾ÃÈñ¼ÔÎ¥¤ì¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÆñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶¡µëÄãÌÂ¤ÎÍÞ»ß¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä´¥ÌÍ¡¢¥Á¥ë¥ÉÌÍ¤Ê¤ÉÌÔ½ë¤¬¼ûÍ×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©ÉÊ¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁê¾ì¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¢¤á¤Î¤Á¤¯¤â¤êÍ½Êó¤Î³¤ÂÝ¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Êµ¤¸õÊÑÆ°¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¸¶ÎÁ»ö¾ð¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÔ½ë¡¢¥³¥á¹âÆ¡¢¸¶ÎÁÉÔÂ¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¤¦¤ëÍ×°ø¤ÏÂ¿¤¤¡£À¸¤ÇÏ¤ÎÌÜ¤òÈ´¤¯¿©ÉÊ¶È³¦¤À¤¬¡¢´Ä¶°²½¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÀÖÅÆÇÏ¤Î¤´¤È¤¯»Ô¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¡¢Å·¹â¤¯ÇÏÈî¤æ¤ë½©¤ò·Ð¤Æ¡¢Ëü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¤Î¡ÈÂè2»ÍÈ¾À¤µª¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡£