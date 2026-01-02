サンコーは12月19日に、自宅で手軽に燗酒が楽しめる「湯煎式酒燗器『大燗板』」をサンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。価格は9980円。



●水を入れてボタンを押すだけ 3つの選べる温度設定



新製品は、温度設定機能を搭載した卓上酒燗器。電子レンジで加熱すると温度調節が難しく、すぐに冷めてしまうこともある。しかし、この製品があれば、お酒の種類や気分に合わせて最適な温度をキープできる。



専用の陶器製徳利（300ml）も付いてくるので、おちょこと日本酒さえあれば、すぐにでも始められそうだ。



使い方は、本体に水を入れて、付属の徳利をセットし、タッチパネルから温度を設定するだけ。30〜35度の「人肌燗」、50〜55度の「熱燗」、55〜60度の「飛び切り燗」の温度設定ができる。飲み頃になったらライトが点灯する仕組みとなっている。