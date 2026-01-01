2026年となり、25-26シーズンの後半戦がスタートする。



『Daily Mail』では今季限りでクラブとの契約が切れる選手のベスト11を独自に選出。契約が残り6か月となった選手は海外のクラブと自由に交渉することができる。以下がその11人だ。



GK マイク・メニャン(ミラン)



DF ジョン・ストーンズ(マンチェスター・シティ)

DF イブラヒマ・コナテ(リヴァプール)

DF マーク・グエイ(クリスタル・パレス)

DF アンドリュー・ロバートソン(リヴァプール)





MF ベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ)MF ルベン・ネヴェス(アル・ヒラル)MF イヴ・ビスマ(トッテナム)MF セルジュ・ニャブリ(バイエルン)FW ドゥシャン・ヴラホヴィッチ(ユヴェントス)FW ロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ)シティからはストーンズとシウバの2人が選ばれている。ともに31歳、ストーンズは2016年、シウバは2017年から在籍している。シティが初めてCLを制した22-23シーズンの決勝インテル戦ではともに先発。ストーンズは本職CBながらこの試合ではロドリと横並びでビルドアップを支え、シウバは右サイドでバランスを取っていた。シティは昨年から世代交代を進めており、ケビン・デ・ブライネ、カイル・ウォーカー、エデルソンらが退団。来夏ストーンズとシウバが退団すれば、当時のCL決勝で先発した選手はアーリング・ハーランド、ロドリ、ネイサン・アケ、ルベン・ディアスの4人のみとなる(ジャック・グリーリッシュとマヌエル・アカンジはレンタル移籍中)。シティはすでに2人の後任を探しており、ストーンズの後釜としてパレスのグエイ、シウバの後釜としてノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンに注目している。昨季の冬の移籍市場から一気にチームを作り変えているシティ。今冬の移籍市場でも25歳のアントワーヌ・セメンヨの加入が濃厚となっており、再び強いシティが見られるのだろうか。