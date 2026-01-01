2025年8月14日から17日にかけて開催された「ザ・スタンダード ポートランドクラシック」。日本人選手たちが上位を賑わせ、岩井明愛が通算24アンダーという圧倒的なスコアで頂点に立ったこの大会において、渋野日向子は通算2アンダー、61位タイ。かつてメジャーを制した「スマイルシンデレラ」の現在地を浮き彫りにした結果であった。

浮上と停滞の狭間で

大会初日、72のパープレーで静かに滑り出した渋野日向子は、2日目に意地を見せた。4アンダーの68をマークし、順位を39位タイまで押し上げる。しかし、週末のスコアボードは冷徹だった。3日目に71と一進一退を繰り返し、最終日には75と大きく崩れた。

同じ日本勢の岩井明愛が24アンダー、岩井千怜が19アンダーという異次元のバーディ合戦を演じる傍らで、渋野日向子の放つ輝きは鈍かった。61位タイという結果は、上位進出への糸口を見出せないまま、シード喪失という現実的な危機を加速させる一因となった。

問われる現在地

称賛すべきは、予選を通過し、4日間を戦い抜くその粘り強さだろう。しかし、ドライビングディスタンスの低下やフェアウェイキープ率の低迷などは、かつての勢いを失ったことを示している。爆発的なスコアを出すための「決定打」が不足していた。シード権を争うサバイバルの真っ只中で、61位タイという順位は、一大会の結果以上の「停滞」を意味していた。

再生の序章か

2025年のザ・スタンダード ポートランドクラシックは、渋野日向子にとって「復活のきっかけ」ではなく、「苦悩の継続」を確認する場所となった。今大会で見せたゴルフは、その後の過酷な道を予感させるものであった。だが、この戦績こそが、後の「生き残り」に向けた、泥臭いまでの執念を育む糧となったこともまた、一つの真実である。