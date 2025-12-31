¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

±Ç²è·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥µ¥¤-SYK CHANNEL-¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¥·¥ó¥°¥¹5¡Û¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿Vol.2(5～7ÏÃ)¤Î½é¸«¥Í¥¿¥Ð¥ì´¶ÁÛ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂÔË¾¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦5¡ÙVol.2¡Ê5～7ÏÃ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª·èÀï¤òÁ°¤Ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥·ー¥ó¤Î¿ô¡¹¤ä¡¢¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡Ö»à¤ÎÉúÀþ¡×¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²è¤Ç¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤È¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¡Ö¥¬¥Á·ö²Þ¡×¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤«¤é°ìÅ¾¡¢ËÜµ¤¤Î¸ýÏÀ¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬Êé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ç¥£¤ò¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤¬¡Ö±ÑÍºµ¤¼è¤ê¤Ç¼«¤éÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤»á¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¸å¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç½ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¸»¤¬¥Ø¥ó¥êー¡Ê¥ô¥§¥¯¥Ê¡Ë¤Î·ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¨¥ë¤Ë´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

Â³¤¯6ÏÃ¡¢7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Èå«¤¬¿§Ç»¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6ÏÃ¤Ç¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤··¯¤¬»à¤ó¤À¤éÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¤â¤¦¤¢¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ë¥·ー¥ó¡£5ÏÃ¤Ç¤Î·ö²Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤Î¿¼¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¥¨¥ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤·¤Æ¸ì¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¹ðÇò¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢·»¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤¬¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò»¡¤·¡¢Í¥¤·¤¯Êú¤­¤·¤á¤ë»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ä¤ë¤ß¤ó»á¤â¡Ö¤¢¤ì¡¢µã¤¯¡×¤È¡¢·»Äï°¦¤Î¿¼¤µ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£

Vol.2¤Ï¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔÂç¤ÊÉúÀþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£ºîÀï²ñµÄ¤Ç¥Áー¥à¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Èà¤é¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·èÀï¤ÇÃ¯¤«¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤¬²¿ÅÙ¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÊ£¿ô¤Î¡Ö»à¤ÎÉúÀþ¡×¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¤ä¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤Î±¿Ì¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Êª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢1·î1ÆüÇÛ¿®¤ÎºÇ½ªÏÃ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:18

¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
00:53

5ÏÃ¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥Ã¥¯¡×¤Î´¶ÁÛ
02:58

6ÏÃ¡Ö¥«¥Þ¥¾¥Ã¥Ä¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡×¤Î´¶ÁÛ
11:02

7ÏÃ¡Ö¶¶¡×¤Î´¶ÁÛ

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥µ¥¤-SYK CHANNEL-_icon

¥µ¥¤-SYK CHANNEL-

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 7.12Ëü¿Í 973 ËÜ¤ÎÆ°²è
2¿ÍÁÈ¡£ÍÍ¡¹¤Ê±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¡¢¾®¥Í¥¿¡¢¹Í»¡¡¢Î¢ÏÃ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Äó¶¡¤·¡¢±Ç²è¤¬¿ôÇÜ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡ª
youtube.com/channel/UC753llT6HLQ5QUR-hK6cuAw YouTube