±Ç²è·ÏYouTuber¥µ¥¤¡¦¤Ä¤ë¤ß¤ó¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹5¡ÙVol.2¤Î¾×·âÅ¸³«¤ò¥Í¥¿¥Ð¥ì¥ì¥Ó¥åー
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ç²è·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥µ¥¤-SYK CHANNEL-¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¥·¥ó¥°¥¹5¡Û¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿Vol.2(5～7ÏÃ)¤Î½é¸«¥Í¥¿¥Ð¥ì´¶ÁÛ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂÔË¾¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦5¡ÙVol.2¡Ê5～7ÏÃ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª·èÀï¤òÁ°¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥·ー¥ó¤Î¿ô¡¹¤ä¡¢¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡Ö»à¤ÎÉúÀþ¡×¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤È¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¡Ö¥¬¥Á·ö²Þ¡×¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤«¤é°ìÅ¾¡¢ËÜµ¤¤Î¸ýÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬Êé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ç¥£¤ò¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤¬¡Ö±ÑÍºµ¤¼è¤ê¤Ç¼«¤éÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤»á¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¸å¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç½ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¸»¤¬¥Ø¥ó¥êー¡Ê¥ô¥§¥¯¥Ê¡Ë¤Î·ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¨¥ë¤Ë´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Â³¤¯6ÏÃ¡¢7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Èå«¤¬¿§Ç»¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6ÏÃ¤Ç¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤··¯¤¬»à¤ó¤À¤éÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¤â¤¦¤¢¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ë¥·ー¥ó¡£5ÏÃ¤Ç¤Î·ö²Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤Î¿¼¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¥¨¥ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤·¤Æ¸ì¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¹ðÇò¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢·»¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤¬¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò»¡¤·¡¢Í¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤ë»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ä¤ë¤ß¤ó»á¤â¡Ö¤¢¤ì¡¢µã¤¯¡×¤È¡¢·»Äï°¦¤Î¿¼¤µ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
Vol.2¤Ï¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔÂç¤ÊÉúÀþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£ºîÀï²ñµÄ¤Ç¥Áー¥à¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Èà¤é¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·èÀï¤ÇÃ¯¤«¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤¬²¿ÅÙ¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÊ£¿ô¤Î¡Ö»à¤ÎÉúÀþ¡×¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¤ä¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤Î±¿Ì¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Êª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢1·î1ÆüÇÛ¿®¤ÎºÇ½ªÏÃ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
Æ°²è¤Ç¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤È¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¡Ö¥¬¥Á·ö²Þ¡×¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤«¤é°ìÅ¾¡¢ËÜµ¤¤Î¸ýÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬Êé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ç¥£¤ò¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤¬¡Ö±ÑÍºµ¤¼è¤ê¤Ç¼«¤éÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤»á¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¸å¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç½ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¸»¤¬¥Ø¥ó¥êー¡Ê¥ô¥§¥¯¥Ê¡Ë¤Î·ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¨¥ë¤Ë´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Â³¤¯6ÏÃ¡¢7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Èå«¤¬¿§Ç»¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6ÏÃ¤Ç¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤··¯¤¬»à¤ó¤À¤éÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¤â¤¦¤¢¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ë¥·ー¥ó¡£5ÏÃ¤Ç¤Î·ö²Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤Î¿¼¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¥¨¥ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤·¤Æ¸ì¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¹ðÇò¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢·»¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤¬¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò»¡¤·¡¢Í¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤ë»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ä¤ë¤ß¤ó»á¤â¡Ö¤¢¤ì¡¢µã¤¯¡×¤È¡¢·»Äï°¦¤Î¿¼¤µ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
Vol.2¤Ï¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔÂç¤ÊÉúÀþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£ºîÀï²ñµÄ¤Ç¥Áー¥à¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Èà¤é¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·èÀï¤ÇÃ¯¤«¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤¬²¿ÅÙ¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÊ£¿ô¤Î¡Ö»à¤ÎÉúÀþ¡×¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¤ä¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤Î±¿Ì¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Êª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢1·î1ÆüÇÛ¿®¤ÎºÇ½ªÏÃ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú2025Ç¯¥Ù¥¹¥È±Ç²è¡Û±Ç²èÄÌYouTuber¤¬Áª¤Ö·æºî¡õ¥ïー¥¹¥ÈÈ¯É½¡ª
¡ÚÅ°Äì²òË¶¡ÛDCU¿·ºî¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ð¸ø³«¡ª¼ç±é¥ß¥êー¡¦¥ªー¥ë¥³¥Ã¥¯ÈÇ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥Û¥éー¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡©¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þー¡Ù´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥¨¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¸½¼ÂÅªÈéÆù¡×¤È¤Ï
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
2¿ÍÁÈ¡£ÍÍ¡¹¤Ê±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¡¢¾®¥Í¥¿¡¢¹Í»¡¡¢Î¢ÏÃ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Äó¶¡¤·¡¢±Ç²è¤¬¿ôÇÜ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡ª