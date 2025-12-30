¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡ÛÆóÅáÎ®´°Á´Éü³è¤Î¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤Åê¤²Êý¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©¡¡¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯
ÂçÃ«¤ÏÍèµ¨¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¹©É×¤È²þÁ±¤ò½Å¤Í¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¸«¤¿ÌÜ¤È¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊÑ²½¤¬¡¢Áö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢ÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµåÃÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÂçÃ«É×ºÊ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡ÖTJ¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡ËÌÀ¤±¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âºÙ¤«¤¤¥³¥Þ¥ó¥É¡ÊÀ©µå¡ËÎÏ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã²¼¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï1²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Î»þ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤é¡¢³Ú¤ËµåÂ®¤ò¾å¤²¤ëÊý¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ëÊý¤¬º£Ç¯¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡À©µå¤ò½Å»ë¤¹¤ì¤Ð¡¢µåÂ®¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¼ê½Ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊø¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤âÆ±¤¸¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢¤à¤·¤í2²ó¤È¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢1ÅÙÌÜ¤ÏÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¡¢À©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£²ÝÂê¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µåÂ®¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÉý¤Ê¥Õ¥©¡¼¥àÊÑ¹¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ê»ÍµåÎ¨¤ÏÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¼ê½ÑÌÀ¤±¤ÇÎ×¤ó¤À20Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î2»î¹ç¤È¡¢21Ç¯¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤ÏÀ©µåÆñ¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÌóÈ¾Ç¯¤Î´Ö¤Ë¹ç·×15»î¹ç¡¢68²ó2¡¿3¤Ç»ÍµåÎ¨¡Ê1»î¹çÅö¤¿¤ê¤ÎÍ¿»Íµå¿ô¡Ë¤Ï5.6¡£»àµå¤Ï6¸Ä¤À¤Ã¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½ÑÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï14»î¹ç¡¢47¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÆ±1.7¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¡¢»àµå¿ô¤Ï0¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö³Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡×¤Ç¾ò·ï¤ò¹Ê¤ë¤È¡¢1ÅÙÌÜ¤Î¼ê½ÑÌÀ¤±¤Ï¡¢Æ±´ü´Ö¤Ç»Íµå¿ô7¤ËÂÐ¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Ï0¡£¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡×¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤â¡¢15»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ç4ÅÙ¤Î»Íµå¤¬¡¢25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï14»î¹ç¤Ç0¡£¹©É×¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎµåÂ®¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î6·îÃæ½Ü¤«¤é47¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÃ±½ãÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®98.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158¥¥í¡Ë¤Ï²áµîºÇÂ®¡£10·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢ÂçÃ«¤ÏÅêµåÌÌ¤Ç¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤«¤Ê¤È¡£22Ç¯¡¢23Ç¯¤âÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤³¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£·«¤êÊÖ¤·¸ý¤Ë¤·¡¢½Å»ë¤¹¤ë¡ÖÅê¤²¿´ÃÏ¡×¤â°ÊÁ°¤è¤ê²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¡¹¤ÎÈ¿ÉüÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê´¶³Ð¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃ´Åö¤È¤·¤ÆÅêµå¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿µåÃÄ¥Ø¥Ã¥É¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤¬¼«¤éÁª¤ó¤À¤³¤È¡£¿´ÃÏ¤è¤¤Åê¤²Êý¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Èà¤¬¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÂçÃ«¤ÏÅêµå¤¹¤ëÁê¼ê¤ÈÀµÂÐ¤·¡¢º¸Â¤ò°ú¤¤¤Æ¤«¤éÅêµåÆ°ºî¤Ë°Ü¤ë¡£ÏÓ¤ò¿¶¤ëÁ°¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤Ç¤Ï¡¢º¸¸ª¤È±¦¸ª¤¬Ê¿¹Ô¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÆù´ã¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¡Êº¸Â¤ÎÃåÃÏ¤Ç¡ËÏÓ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¸ª¤äÉª¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë»þ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ë»þ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥³¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥®¥Í¥¹Åê¼ê¥³¡¼¥ÁÊäº´¤â¡ÖÉ¬¤º¤·¤âÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê±¦¸ª¤Èº¸¸ª¤Î¡Ë·¹¤¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â¤½¤¦¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ïç½Éô¡Ê¤Ç¤ó¤Ö¡Ë¤ÎÆ°¤¤È¤É¤¦Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤éÅê¤²¤ëÂçÃ«¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î¸ÀÍÕ¤òÁí¹ç¤·¤Æ¤â¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤Åê¤²Êý¡×¤Ï´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤ÇÄ´À°¤¹¤ëÉéÃ´¤È¡¢¸Î¾ã¼Ô¤ÎÂ³½Ð¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢6·î16Æü¤«¤é1¥¤¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¤ÇÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸µ¡¹·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤º¤Ï¾Ã²½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î²áÄø¾å¤ÏÂç»ö¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é»Íµå¤äÏ¢ÂÇ¤ÇÊø¤ì¤ëÌõ¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤È¹©É×¤ò½Å¤Í¤¿½àÈ÷¤¬¡¢Ãå¼Â¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨7.56¤È²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò½ù¡¹¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¡£Íèµ¨¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
