¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£°æÃ£Ìé³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¥á¥Ã¥Ä¤¬Àé²ìÞæÂçÊü½Ð¤Î¾×·âÊóÆ»¡Ö²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Åê»ñ¡×¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£°æ³ÍÆÀ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥Ä¤Î¾×·âÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥ä¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤¬£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ïº£°æÃ£Ìé³ÍÆÀ¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¤ËÀïÎ¬Åª¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤Ïº£µ¨¡¢£··î¤ÎÉüµ¢¸å¤Ï£±¾¡¤â¤Ç¤¤º¡¢£·¾¡¤É¤Þ¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Àé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀé²ìÞæÂç¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÏÆüËÜ¿Í¤Îº£°æÃ£Ìé³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ç¯ËÀ·Ú¸º¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤Îº£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµåÂ®¤ÎÄã²¼¡¢»°¿¶¿ô¤ÎµÞ·ã¤Ê¸º¾¯¡¢»Íµå¤ÎÁý²Ã¡¢¤½¤·¤ÆÂÇµå±¿¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤Î¹â¤Þ¤ê¤À¡£·üÇ°¤µ¤ì¤ë·ò¹¯¾õÂÖ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Þ¤À¥Ô¡¼¥¯¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þ¤Ë·Ù¾â¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦º£°æÃ£Ìé¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤ÏÆÃ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¼ã¤¯¡¢·ò¹¯¤ÇÂî±Û¤·¤¿Â®µå¤Èµ©Í¤Ê£´µå¼ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëº£°æ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ó¥º´ÆÆÄ¤Î¹¥¤àÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Åê»ñ¤À¡£µëÍ¿ÂÎ·Ï¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤è¤êÇúÈ¯Åª¤ÊÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤ÞÀé²ì¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò²òÂÎ¤¹¤ëÆ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯¤Î¸ò´¹¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥á¥Ã¥Ä¤ÎÊÑ³×¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÃÀ¤ÊÆ°¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£