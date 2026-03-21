メッツの千賀滉大投手が19日（日本時間20日）、アストロズとのオープン戦に先発登板。4回を3安打無失点に封じ、勝利投手となった。前回登板でも3回をパーフェクトに抑えており、開幕ローテーション入りに大きく前進した。チームメートのフアン・ソト外野手も「センガは我々のエース」と話し、信頼を寄せた。 ■OP戦3試合で防御率1.86 オープン戦3度目の登板となった千賀は、毎