¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ãー4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀé²ìÞæÂç¡Ê33¡Ë¤¬¡¢20Æü¡¢MLB Japan¤Î¸ø¼°Instagram¤ËÅÐ¾ì¡£¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡¢17ºÐ¥â¥Ç¥ëÂ©»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¯¤ó¡×¡ÖDNA¤ÏÁè¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ê¤¡¡× ¡Ö¿·¤¿¤Ê¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Áー¥à¥«¥éー¤ÎÁ¯