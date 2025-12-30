¡Ö¤Þ¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡× À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ï¤«¤é25Ç¯¡¡·Ù»ëÄ£¤¬¾ðÊóÄó¶¡¸Æ¤Ó¤«¤±
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î°ì²È4¿Í»¦³²»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¤ç¤¦¤Ç25Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2000Ç¯12·î30Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¾åÁÄ»ÕÃ«¤Î½»Âð¤Ç¡¢µÜÂô¤ß¤¤ª¤µ¤ó°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÏÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë»ê¤é¤º¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤«¤éÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤ç¤¦¡¢¸µÀ®¾ë·Ù»¡½ð½ðÄ¹¤ÎÅÚÅÄÌÔ¤µ¤ó¤é¤¬ºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÎî±à¤òË¬¤ì¡¢°ì²È4¿Í¤ÎÊè¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÎÀá»Ò¤µ¤ó¡Ê94¡Ë¤Ï·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éµîÇ¯¤ËÂ³¤¡¢»²²Ã¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤ËÀá»Ò¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯10·î¤Ë¡¢26Ç¯Á°¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Çµ¯¤¤¿¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ö·ï¤Ë¤â¤Þ¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤ÏºÇ¹â2000Ëü±ß¤Î·ü¾Þ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ðÊóÄó¶¡Àè¡§·Ù»ëÄ£À®¾ë½ð 03-3482-0110