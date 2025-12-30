食楽web

●グルメの名店が集結する、東京駅直結のエキナカ商業施設『グランスタ東京』。数あるお弁当の中から、旅のお供にしたい編集部厳選のお弁当8選をご紹介します。

全国の実力派、選りすぐりのグルメが集まる『グランスタ東京』のスクエア ゼロエリアには、指名買いしたくなるお弁当の名品がずらり。迷ってしまうほど充実のラインナップから、『食楽web』編集部が「これは買いに行く価値あり！」と太鼓判を押すお弁当8選をお届けします。

話題のロケ弁カレーに、肉厚ジューシーな牛たん、完成度の高いのり弁など、どれもレベルの高いお弁当ばかり。年末年始に東京駅を利用する際に、ぜひご活用ください。す。

グランスタの駅弁人気№1！『オーベルジーヌ』の「ロケ弁カレー」

10時間煮込んだホロホロの国産牛のバラ肉がたまらない「ビーフカレー」。じゃがいも付きのBtypeは1,696円

ロケ弁で有名な『オーベルジーヌ』のオリジナル欧風カレー、一度は食べてみたいと思っている人も多いのではないでしょうか。芸能人にもファンが多く、グランスタの駅弁としても人気1位の逸品です。

スタッフオススメの一品「ミックスシーフードカレー」 ［食楽web］

牛肉と香味野菜で出汁を取ったビーフブイヨンと72時間煮込んだ玉ねぎのブイヨンに、バターと生クリーム、さらに24種類のスパイスが溶け込み、コクと香りが別格。手間暇かけたカレーは、バターライスとの相性抜群です。

お揚げがじゅわっと広がる『豆狸』の「手作りいなりすし」

豆狸、わさび、五目、穴子、まぐろ時雨煮が入った「グランスタ限定5種いなり詰め合わせ」990円

50年以上の歴史を誇る、大阪発祥のいなりすし専門店『豆狸（まめだ）』には、常時7種類以上のいなりすしがずらり。「グランスタ限定5種いなり詰め合わせ」には、東京駅限定の「まぐろ時雨煮いなり」も。伝統の味を守りつつ、進化する味が魅力です。

詰め合わせだけでなく、もちろん単品も用意。東京駅限定まぐろ時雨煮いなりは1個280円

オリジナルの寿司酢とお揚げを使い、店内の厨房でひとつずつ手握りする丁寧な仕上げも自慢。移動のお供だけでなく、手みやげにも最適です。

芳醇な海苔の香りがたまらない！『刷毛じょうゆ 海苔弁山登り』の「海苔弁 海」

大きな鮭が目印の「海苔弁 海」1,350円

素材にこだわった海苔弁が並ぶ『刷毛じょうゆ 海苔弁山登り』は、近頃話題の高級海苔弁のお店。ごはんの上に広がる有明海産の海苔は、芳醇な香りが特長の一番摘みを使用。「海苔弁 海」は、脂ののった大きな鮭や磯辺揚げなど、海苔の旨味とともに海の恵みがたっぷりといただけます。俵むすびに唐揚げなどが入った数量限定のお弁当もぜひお試しを。

ぶ厚い食べ応えがたまらない！『伊達の牛たん本舗』の「牛たん弁当柚子胡椒味」

ぷりっとした食感と旨みの「牛たん弁当柚子胡椒味」2,230円

仙台発祥の牛たんは、お酒にもごはんにも合うので、長距離移動にぴったり。『伊達の牛たん本舗』の「牛たん弁当柚子胡椒味」は、厚さ約1cmの食べ応えたっぷりな牛たんに、爽やかな辛みの柚子胡椒がマッチ。宮城名物の牛たんしぐれ煮やしそ巻きなどの付け合わせもうれしいアクセントです。

いろんな鮪のおいしさを堪能できる『つきじ喜代村』の「まぐろざんまい」

「まぐろざんまい」2,400円

世界中の海から選び抜いた極上鮪が味わえる『つきじ喜代村』の折詰め。「まぐろざんまい」は、程よく脂がのった中トロ、味わい深い赤身、香ばしい炙りトロにねっとりとなめらかなネギトロがセット。それぞれの部位の魅力を際立たせた握りは、鮪好きのみならず、寿司好きにもたまらない贅沢な一折です。

三種類のお弁当がひとつに。『とんかつ まい泉』の「東京駅丸の内駅舎 三階建て弁当」

かわいいパッケージに気分が上がる「東京駅丸の内駅舎 三階建て弁当」1,250円

「箸で切れるやわらかなとんかつ」でおなじみ、『とんかつ まい泉』の「東京駅丸の内駅舎 三階建て弁当」は、人気メニューが三段重になった特製ボックス。看板商品のヒレかつサンドにかつ丼、そぼろごはんがセットになっています。

看板商品「ヒレかつサンド （3切）」486 円

ひと箱で3種類のお弁当が味わえるのは、まさに至福のひととき。ちょっと甘めのソースやタレがしみこんだとんかつを、存分に食べ比べてみて。

駅弁といえばハズせない横浜のソウルフード『崎陽軒』の「シウマイ弁当」

おかずもたっぷりの「シウマイ弁当」1,070円

横浜のソウルフードとして名高い『崎陽軒』のシウマイ。それを、多彩なおかずとともにぎゅっと詰め込んだ「シウマイ弁当」は、冷めても変わらぬおいしさがうれしい、お弁当界の名品です。豚肉と干帆立貝柱の旨みが広がる「昔ながらのシウマイ」5個に、鮪の漬け焼きや鶏の唐揚げがぎっしり。

おつまみやお土産には「昔ながらのシウマイ」（15個入）700円を

お土産には、ひょうたん型しょう油入れ“しょうちゃん”が入った定番のシウマイ詰め合わせがおすすめ。長距離移動のお酒のつまみにも重宝するひと箱です。

旅をちょっと贅沢にする老舗『浅草今半』の「すき焼弁当」

「グランスタ東京 すき焼弁当」2,592円

秘伝の割下をたっぷりと含ませた自慢の黒毛和牛がふんだんに盛り込まれた、名店『浅草今半』の「すき焼弁当」。肉の旨みが引き出され、冷めてもしっとりが続く味の奥行きはさすがの仕立て。老舗仕込みの白米×甘辛い牛肉が生み出す贅沢が、旅や移動時間を彩ります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

こちらの情報は電子書籍『東京駅ナカの三ツ星手みやげ案内』にて掲載されたものを編集したものです。Kindle他、dマガジン、magaport（楽天マガジン）などで配信中。

●SHOP INFO

グランスタ東京

https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/