この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

シンプルに暮らす40代OLのあき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「今年の洋服代」を公開しました。年間30着の服で過ごすあき氏が、今年の洋服代の総額を明かし、少ない服でも満足度の高いファッションを楽しむための秘訣を紹介しています。



動画の冒頭で、あき氏は今年購入した洋服が合計15着、総額18万円であったことを発表します。決して安くはない金額としつつも、買い物への後悔は全くないといいます。



その理由として、あき氏が実践している「年間12着チャレンジ」が挙げられました。このチャレンジは、年間に購入する服を12着までと決める取り組みです。このルールを設けてから、1着1着を吟味して本当に必要なものだけを買えるようになり、結果として買い物の失敗がなくなったと語っています。動画では、手帳に購入品リストを作成したり、クローゼット管理アプリを活用したりと、計画的に買い物を楽しむ様子が紹介されています。



少ないアイテムでもコーディネートを楽しみ、一つひとつの買い物を大切にするあき氏の姿勢は、自分のクローゼットを見直すきっかけになりそうです。計画的なファッション計画は、日々の暮らしをより豊かにするヒントを与えてくれるでしょう。