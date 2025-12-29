この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「不動産パワーカップルにインタビュー」と題した動画を公開。不動産会社に勤務する20代のカップルが登場し、女性が年収2000万円、男性が900万円であることを明かした。



動画に登場したのは、不動産系の同じ会社に勤務する25歳の女性と27歳の男性。社内恋愛中のカップルだという。早速、インタビュアーから年収について尋ねられると、女性は「2000万円くらい」、男性は「900万円くらい」とそれぞれ回答。彼女が倍以上の収入を得ていることが明らかになった。



この年収差の理由について、男性は「歩合なんで。いっぱい売ってるのが（彼女）」と説明。成功の秘訣を問われた女性は「運です」と笑顔を見せた。営業スタイルは顧客からの紹介がメインで、現在テレアポは「0件」だという。一方、男性は成功のコツを「誠実さ。コツコツと頑張るしかないんじゃないですか」と真摯に語った。



最近した一番高い買い物について、男性はエルメスの品を「45万円くらい」、女性もルイ・ヴィトンのバッグを「同じくらい」と、それぞれ高額な購入品を披露。また、家賃約20万円の住まいで同棲しており、家賃は「半々です」と折半していることも明かした。



貯金額は2人とも「3桁万円」とのこと。将来の夢について女性は「もっと稼げるようになって、たくさん旅行とかしてゆっくり過ごしたい」と語り、男性は具体的な目標として「年収5000万円」と掲げた。驚異的な収入を得ながらも、さらなる高みを目指す2人の姿が印象的な動画となっている。