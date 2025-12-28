¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ç¾ë¤òÊø¤·¡¢66Ç¯¤Ö¤êV¤Ø¡½¡½ÆüËÜ¿Í£´Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÀäÂÐ²¦¼Ô¤òÍÞ¤¨¤Æ¼ó°Ì¡¢¥Ï¡¼¥Ä¤Î¹Í¤¨Êý¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡Ö19Àï£²ÇÔ¡×
¡¡12·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Ï¡¼¥Ä¤Ï¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤¬½êÂ°¤·¡¢£´Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï£³¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Ï¡¼¥Ä¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Þ¥¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡ØBBC Scotland¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤¬¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ç´ðËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤¹¤«¤é¤À¡£´ðËÜ¤òÂÕ¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±¹¥Ä´¤Ç¤âÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¡×
¡¡¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥óÀï¤Ç¤Ï³«»Ï£³Ê¬¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤È¸åÈ¾Áá¡¹¤Ë¤â¼ºÅÀ¡££°¡Ý£³¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÌÔÈ¿·â¤·¡¢Æ±ÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡54ºÐ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ï²æ¡¹¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤Ë¶áÉÕ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤¦³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ£²ÇÔ¤À¡£º£¸å¤Î19»î¹ç¤Ç£²ÇÔ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ì¤ë¡£º£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£1»î¹çÉé¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Ï´°Á´¤Ê¤ë£²¶¯ÂÎÀ©¤À¡£Ä¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬Í¥¾¡¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾Íº°Ê³°¤¬¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿1984-85¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ä¤Ï41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ç¾ë¤òÊø¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1959-60¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢66Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±É¸÷¤òÄÏ¤á¤ë¤«¡£²¦¼Ô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÂ²»¤ÏÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥Ð¥«¤²¤¿·ÀÌó¡×¥Þ¥É¥ê¡¼ÂàÃÄ¢ª£µÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î22ºÐMFÃæ°æÂîÂç¤Ë¸ÅÁãÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Á¥¯¥ê¡ÖÆüËÜ¤ÎSNS¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö£·»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Ï¡¼¥Ä¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Þ¥¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡ØBBC Scotland¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥óÀï¤Ç¤Ï³«»Ï£³Ê¬¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤È¸åÈ¾Áá¡¹¤Ë¤â¼ºÅÀ¡££°¡Ý£³¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÌÔÈ¿·â¤·¡¢Æ±ÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡54ºÐ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ï²æ¡¹¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤Ë¶áÉÕ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤¦³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ£²ÇÔ¤À¡£º£¸å¤Î19»î¹ç¤Ç£²ÇÔ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ì¤ë¡£º£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£1»î¹çÉé¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Ï´°Á´¤Ê¤ë£²¶¯ÂÎÀ©¤À¡£Ä¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬Í¥¾¡¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾Íº°Ê³°¤¬¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿1984-85¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ä¤Ï41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ç¾ë¤òÊø¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1959-60¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢66Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±É¸÷¤òÄÏ¤á¤ë¤«¡£²¦¼Ô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÂ²»¤ÏÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥Ð¥«¤²¤¿·ÀÌó¡×¥Þ¥É¥ê¡¼ÂàÃÄ¢ª£µÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î22ºÐMFÃæ°æÂîÂç¤Ë¸ÅÁãÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Á¥¯¥ê¡ÖÆüËÜ¤ÎSNS¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö£·»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×