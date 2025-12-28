【有馬記念】3歳馬ミュージアムマイルが直線一気の差し切り！C.デムーロの鮮やかな手綱さばき

12月28日、中山11Rで行われた第70回有馬記念（3歳上オープン・G1・芝2500m・1着賞金＝5億円）は、C.デムーロ騎乗の3番人気、ミュージアムマイル（牡3・栗東・高柳大輔）が勝利した。1/2馬身差の2着に12番人気のコスモキュランダ（牡4・美浦・加藤士津八）、3着に2番人気のダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは2:31.5（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、レガレイラ（牝4・美浦・木村哲也）は、4着敗退。

大混戦のゴール前

C.デムーロ騎手の見事な手綱さばきで、3歳馬ミュージアムマイルが見事な差し切りを決めた。直線では伏兵コスモキュランダが抜け出して波乱を予感させるも、道中後方で待機していたミュージアムマイルが大外から猛追。坂を勢いよく駆け上がり、ゴール寸前でコスモキュランダを測ったように交わし去った。

◇有馬記念とは

中山競馬場・芝2500mを舞台に行われるG1競走で、ファン投票によって出走馬も選ばれる日本競馬でも特別な一戦。1956年に「中山グランプリ」として創設され、翌1957年、創設に尽力した有馬理事長の名を冠して「有馬記念」と改称された。1年を締めくくる“日本競馬の総決算”として位置づけられ、世代や所属を超えたトップホースが一堂に会する年末最大級のビッグイベント。

現在は枠順を公開抽選で決定する方式が導入され、日本中央競馬会のイメージキャラクターが抽選に参加する演出も恒例となった。また、有馬記念を最後にターフを去る名馬も少なくなく、ラストランに懸ける陣営とファンの想いが交錯する舞台として、数々の名勝負と感動的なドラマを生み出してきた。まさに、競馬界の年末を象徴する一戦である。