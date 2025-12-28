¡Ö¶áÇ¯¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×ºâÌÚÂöËá¡¢¹Ó°æÆØ»Ë¤¬±é¤¸¤ë¡È½õ¤µ¤ó³Ê¤µ¤ó¡É¤¬Éü³è
¡¡¿å¸Í²«Ìç¤¬¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2017Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º1¡¢2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º2¤ËÂ³¤¡¢¿å¸Í¸÷ÓûÌò¤ÏÉðÅÄÅ´Ìð¡¢½õ¤µ¤óÌò¤òºâÌÚÂöËá¡¢³Ê¤µ¤óÌò¤Ï¹Ó°æÆØ»Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£µ×¡¹¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡È½õ³Ê¥³¥ó¥Ó¡É¤òÄ¾·â¡£Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê2¿Í¤Î7Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤¤À¤Âå¤â¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡©¡¡ºâÌÚ¡¦¹Ó°æÈÇ¤Î½õ¤µ¤ó³Ê¤µ¤ó
²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºâÌÚ¡¡Á°²ó¤«¤éÌó7Ç¯¶õ¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£7Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤Î´Ö¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¹Ó°æ¡¡ËÍ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀëÅÁ¤È¤«¤Ç¡ÈÀ®Ä¹¤·¤¿½õ³Ê¤ò¡É¤È¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ËÍ¤ÏµþÅÔ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºâÌÚ¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤È¤«¤ò»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¡Ê¿å¸Í²«Ìç¡Ë¤Î»£±Æ¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¡ÈËÍ¤é¤¤¤±¤ë¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤ó¤´¤¤Âç±²¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿µ¤Ê¬!
ºâÌÚ¡¡¾ï¤ËÂæËÜ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¡¢µþÅÔÆÃÍ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³èµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹Ó°æ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£20ÂåÁ°È¾¤Ç¡È½õ³Ê¡É¤È¤·¤ÆµþÅÔ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ë¥à»þÂå¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£
¨¡¿å¸Í²«ÌçÌò¡¦ÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹Ó°æ¡¡º£²ó¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÁ°¤ËÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¡È¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë7Ç¯Á°¤Ë°ìµ¤¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ºâÌÚ¡¡¥¹¥Ã¤È¤¢¤Î¤³¤í¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¹Ó°æ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é¿Í¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ò²ó¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºâÌÚ¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¿È¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬½õ¤µ¤ó¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ºâÌÚ¡¡¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
¹Ó°æ¡¡º£²ó¤âËÍ¤¬¡È½õ¤¬¤Þ¤¿Î¹¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¸å¤«¤éÍè¤ëºâÌÚ¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÉðÅÄ¤µ¤ó¤â¡È¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤Þ¤¿¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡£
ºâÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È½õ³Ê¤Î2¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È½ë¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£
¹Ó°æ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£»£±Æ»þ´ü¤¬²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¶áÇ¯¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î»×¤¦¡¢¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Îº£¸å¤Ï¡©
¡È¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤¦¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤
ºâÌÚ¡¡¡È¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤¦¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤´±£µï¤¬ÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤é¤¬½õ¤µ¤ó³Ê¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤ÀÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ó°æ¡¡¸¶ÅÄÎ¶Æó¤µ¤ó¡¢¹çÅÄ²íÍù¤µ¤ó¥³¥ó¥Ó¤Î¿Íµ¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¿å¸Í²«Ìç¤Î½õ³Ê¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î2¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¹Ó°æ¡õºâÌÚ¥³¥ó¥Ó¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ºâÌÚ¡¡¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Ï¡¢»þÂå·à¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Âå°Ê²¼¤Ç¤Ï¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥È¥Ã¥×¤ÇµïÂ³¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ó°æ¡¡ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¡Ê30ÂåÁ°È¾¡Ë¤Î»þÂå·à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå·à¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ºâÌÚ¡¡¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
¹Ó°æ¡¡Ä®¤ÎÃæ²Ú²°¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢45Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤ªÅ¹¤Î¿Í¤¬µÞ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¡¢²¿²ó¤âÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°õäÆ¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºâÌÚ¡¡¤½¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤À¤è¤Í¡£
¹Ó°æ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£1ÏÃ´°·ë¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÃæ¤Î»×¤¤½Ð
ºâÌÚÂöËá
¡¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¤ò»£±Æ¸½¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£2Æü¸å¤Ë¤ÏËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤è¤êÂç¤¤¤¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì»È¤¦¤«¡©¡×¤ÈÉðÅÄ¤µ¤ó¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹Ó°æÆØ»Ë
°áÁõ¤ÇÆ¬¶Ò¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½õ¤µ¤ó³Ê¤µ¤ó¤Î2¿Í¤È¤âÆ¬¶Ò¤Î·Á¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø¿å¸Í²«Ìç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡¡
12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÌë6:00¡Á7:54¡¡BS-TBS¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢
¡¡¿å¸Í¸÷Óû¡ÊÉðÅÄÅ´Ìð¡Ë¤Ï¡¢Ç½³Ú¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢±ù¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ¹Ëµª¡Ê±ÝÌÚ¹§ÌÀ¡Ë¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤ò¸ý¼Â¤Ë½õ¤µ¤ó¡ÊºâÌÚÂöËá¡Ë¡¢³Ê¤µ¤ó¡Ê¹Ó°æÆØ»Ë¡Ë¤é¤òÈ¼¤¤¶âÂô¤Ø¡£Æ»Ãæ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿ÎØÅç¤Ç¡¢¶âÂô¤ÇÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¸÷Óû¤Ï¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÞ¤®¶âÂô¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¹Ëµª°Å»¦¤Î´ë¤ß¤¬¡Ä¡£