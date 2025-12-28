この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

20代パティシエールが語る仕事の現実「初任給は手取り17万でボーナスなし」それでも今の職場を選んだワケとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「美人パティシエールにインタビュー」と題した動画を公開。20代の女性パティシエール2名が、初任給や仕事選びの理由、さらには「今欲しいもの」として「地位と名誉」と語るなど、飾らない本音を明かした。



動画に登場したのは、同じ職場で働く22歳と20歳のパティシエール。普段はケーキや焼き菓子を作っているという。好きなケーキを尋ねられると、それぞれ「タルト」「チーズケーキ」と笑顔で答えた。



話が給与のことに及ぶと、現在の給与については明言を避けたものの、初任給は「手取りで17万とか」だったと告白。さらに、ボーナスは「ないです」と、職業のリアルな一面を語った。現在の職場を選んだ理由については、一人が「オープンキッチンがいいなと思って」と明かし、おしゃれな環境が決め手の一つになったことをうかがわせた。



インタビューが盛り上がる中、「今欲しいものはありますか？」という質問に対し、一人は間髪入れずに「地位と名誉で」と回答。もう一人も「お金です」と続け、スタジオの笑いを誘った。また、恋愛の話題では、彼氏がいる女性がカメラに向かって「好きだよー！」とメッセージを送る一方、もう一人は現在彼氏を募集中とのこと。理想のタイプを「明るくて面白い人」と語り、クリスマスに欲しいものを聞かれると「結婚指輪」と即答し、周囲を驚かせた。



華やかな職業のイメージとは裏腹の現実的な金銭事情から、恋愛に関する赤裸々な願望まで、等身大の姿をユーモアたっぷりに語る彼女たちの姿が印象的な動画となっている。