井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。観戦した世界ヘビー級3団体統一王者のオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）と、試合後のリング上で夢の交流を果たした。

終始、井上が堅実なスタイルで圧倒した試合。勝利後のリング上には、ウシクが上がった。世界で最も権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」でパウンド・フォー・パウンド（PFP）1位に君臨する現役最強ボクサー。同2位につける井上の試合をリングサイド最前列で見守っていた。

井上と並ぶと、その体格差は一目瞭然。握手とハグを交わし、記念撮影も行った。さらにウシクがつけていたIDカードに、井上がサインする交流もあった。

井上は試合後の「Lemino」の中継インタビューで「思った以上にデカかったです」と笑いながらも回顧。「DAZNボクシング」公式Xは試合中にインタビューに応じたウシクの映像を公開しており「もしかしたらイノウエは次の試合で（フェザー級に）上げるかもしれない。分からないが、それは普通のことだと思う。なぜなら、知っていると思うが、イノウエはとても速いんだ。それが強みになる。彼はとても強い男だ」と称賛していた。



（THE ANSWER編集部）