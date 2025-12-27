Snow Manの岩本照と深澤辰哉がそれぞれの個人Instagramにて、ふたりで沖縄へ日帰り旅した際のオフショットを投稿した。

写真＆動画：待ちに待った岩本＆深澤の沖縄日帰り旅！思い出写真も続々投稿

■深澤辰哉「ひかるとの沖縄YouTubeオフショット」

Snow Manの公式YouTubeにて、「ユニット曲のメンバーでやりたいことをやろう企画！」と題して、これまで各ユニットがやりたいことを行ってきたが、最後となる

岩本＆深澤ペアは日帰りで沖縄を満喫することに。

本編動画にて、沖縄旅を心待ちにしていたと岩本に即刻バラされた深澤は、自身のInstagramでも「ひかるとの沖縄YouTubeオフショット」とテンション高めな様子で全8点の写真を投稿。

実はプライベートで沖縄旅へ行く予定だったものの、あえなく断念した過去があることからふたりにとっては念願の沖縄旅行。ずっと来てみたかったと深澤が語っていた古着屋で熱心に服を見る姿や水上アスレチックで髪の毛が濡れないように死守する姿など、楽しげな旅であったことがうかがえる。

■岩本照は海辺＆パラソル、車の絵文字で旅のワクワクを表現

深澤に続くかたちで岩本もInstagramを更新。

「呼吸して～」の横にはビーチにパラソルがささった絵文字と車の絵文字が添えられており、旅のワクワク感が伝わってくる。岩本も全8点のオフショットを投稿。そのなかにはオープンカーに乗るふたりがピースでキメる姿やメニューに悩む岩本の姿や水上アスレチックで両手を広げて満面の笑みを浮かべる姿など、盛りだくさんだ。

岩本と深澤にとっては、沖縄リベンジの意味合いもあった今回の旅。リラックスした様子でわいわい言い合いながら笑顔を見せるふたりに、観ているこちらも心癒される内容となっているので、あわせて観てほしい。