3年前に行方不明になった息子「大好物の唐揚げを作って待っていた」当時中学3年生だった梶谷恭暉さん 我が子の帰りを待ち続ける母親は【前編】
大好物の「マヨから」を作り...息子の帰宅を待っていた母親
当時中学3年生だった、岡山県倉敷市の梶谷恭暉（かじたに・みつき）さん【画像①】が行方不明になって、11月13日で3年を迎えました。
我が子の帰りを待ち続ける母親が、今の思いを語ってくれました。
「塾に行く」のメッセージを最後に行方不明に
（梶谷恭暉さんの母親【画像②】）
「今振り返ると、この3年間はあっという間でした」
「行けるところには行って、できることはしたので、あとはもう『私たちは、普段の生活をしながら恭暉の帰りを待つ』ということを受け入れてきているような」
当時中学3年生だった梶谷恭暉さんが行方不明になって、11月13日で3年です。
恭暉さんは、2022年11月13日の午後2時半頃、「塾に行く」と言って倉敷市の自宅を出たのを最後に、行方が分からなくなりました。
防犯カメラの映像などから、恭暉さんはその日、最寄りのJR倉敷駅付近【画像③】から電車で広島県の三原駅に移動。
その後、フェリー乗り場に向かい尾道市の生口島（いくちじま）に渡ったとみられています（【画像④】に生口島の地図）。
「6時頃帰る」母親へメッセージが送られてきたが…
「塾に行く」と言い倉敷市の自宅を後にした恭暉さん。その後、広島県の尾道市からフェリーで生口島に渡ったとみられています。
生口島の路上には、恭暉さんのスマートフォンと本が見つかっていますが、その後の足取りは分かっていません。恭暉さんは母親に「6時頃帰る」とメッセージを送っていました【画像⑤】。
（梶谷恭暉さんの母親）
「突然だったので。まさか恭暉が行方不明になるとは全然思っていなくて。からあげを作っていたんですね、当日の夜に。大好物を作っていて、そしたら帰って来なかった」
「行きの通勤とか帰りの歩いているときとか、寒くなったり暑くなったりすると、どう過ごしているかなとはいつも思っています」
「きれいな月が出ていたりすると…どうしているかな、と」
スマホに残された 母親が恭暉さんに送ったメッセージ
行方不明になった翌日、母親が恭暉さんに送ったメッセージです【画像⑥】。
情報提供は
【倉敷警察署 生活安全課】
電話番号「086-426-0110」までお願いします【画像⑥】。
