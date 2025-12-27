大好物の「マヨから」を作り...息子の帰宅を待っていた母親

当時中学3年生だった、岡山県倉敷市の梶谷恭暉（かじたに・みつき）さん【画像①】が行方不明になって、11月13日で3年を迎えました。

我が子の帰りを待ち続ける母親が、今の思いを語ってくれました。

「塾に行く」のメッセージを最後に行方不明に

（梶谷恭暉さんの母親【画像②】）

「今振り返ると、この3年間はあっという間でした」



「行けるところには行って、できることはしたので、あとはもう『私たちは、普段の生活をしながら恭暉の帰りを待つ』ということを受け入れてきているような」



恭暉さんは、2022年11月13日の午後2時半頃、「塾に行く」と言って倉敷市の自宅を出たのを最後に、行方が分からなくなりました。



防犯カメラの映像などから、恭暉さんはその日、最寄りのJR倉敷駅付近【画像③】から電車で広島県の三原駅に移動。



その後、フェリー乗り場に向かい尾道市の生口島（いくちじま）に渡ったとみられています（【画像④】に生口島の地図）。

「6時頃帰る」母親へメッセージが送られてきたが…

「塾に行く」と言い倉敷市の自宅を後にした恭暉さん。その後、広島県の尾道市からフェリーで生口島に渡ったとみられています。



生口島の路上には、恭暉さんのスマートフォンと本が見つかっていますが、その後の足取りは分かっていません。恭暉さんは母親に「6時頃帰る」とメッセージを送っていました【画像⑤】。

（梶谷恭暉さんの母親）

「突然だったので。まさか恭暉が行方不明になるとは全然思っていなくて。からあげを作っていたんですね、当日の夜に。大好物を作っていて、そしたら帰って来なかった」



「行きの通勤とか帰りの歩いているときとか、寒くなったり暑くなったりすると、どう過ごしているかなとはいつも思っています」



「きれいな月が出ていたりすると…どうしているかな、と」

スマホに残された 母親が恭暉さんに送ったメッセージ

行方不明になった翌日、母親が恭暉さんに送ったメッセージです【画像⑥】。

情報提供は

【倉敷警察署 生活安全課】

電話番号「086-426-0110」までお願いします【画像⑥】。



