ドッキリ仕掛ける浜辺美波に内村光良「もうちょっとオーラを消してもらえませんか」

ウッチャンナンチャン・内村光良（61歳）が、12月26日に放送されたバラエティ番組「うわっ！ダマされた大賞」（日本テレビ系）に出演。ドッキリを仕掛ける女優・浜辺美波に「もうちょっとオーラを消してもらえませんか」と語った。



映画「ほどなく、お別れです」に出演する浜辺美波が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。番組スタッフになりきり、お笑いコンビ・宮下草薙がアンケートを書いている楽屋に入って、気づかれずに3つのイリュージョンを披露するというドッキリに挑戦した。



浜辺は「手が震えそうで……」と緊張しながら、スタッフの服装に眼鏡姿となったが、MCのウッチャンナンチャン・内村光良から「浜辺さん、もうちょっとオーラを消してもらえませんか。漏れちゃってますから」と指摘。浜辺は「大丈夫だと思います」と言って、最終的に気付かれずドッキリを成功させた。