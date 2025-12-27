この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Motorzチャンネル今回の「わんこと全国旅」では、雨の東北地方を舞台に、ご当地グルメや快適なRVパークを活用して旅を満喫する方法を紹介しています。



旅の途中、一行は東北最大級のキャンピングカー総合ディーラー「デルタリンク宮城」を訪れます。店内には常時30台以上のキャンピングカーが展示されており、アドリア社のフルコンバージョンモデル「ソニックプラス」やトレーラーハウス「アドーラ」など、ヨーロピアンな大型モデルの豪華な内装を見学しました。



山形県に入ると、雨でも楽しめるグルメ巡りが始まります。まず訪れたのは、行列ができることもあるという「最上川千本だんご」。のりみたらしやあんこなど、種類豊富な団子を購入しました。続いて、山形名物の「冷たい肉そば」を実食。コシの強い麺と味わい深いスープが特徴の一杯を堪能しました。



この日の宿泊地は、温泉施設に併設された「高の湯温泉 パレス松風」のRVパーク。ここでは、米沢牛や山形牛を購入し、車内で豪華なしゃぶしゃぶディナーを楽しみます。翌日には「道の駅米沢」で「米沢牛100%ハンバーグ」を調達するなど、山形牛を味わい尽くしました。



天候に左右されがちな車中泊旅ですが、ご当地グルメや温泉付きのRVパークを組み合わせることで、雨の日でも充実した時間を過ごせるようです。次の旅行計画を立てる際の参考にしてみてはいかがでしょうか。