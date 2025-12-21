「代役は存在しない」 ここまで5ゴール7アシストのブルーノを失ったユナイテッド。エンベウモも離脱で攻撃陣大打撃
プレミアリーグ第17節でアストン・ヴィラと対戦したマンチェスター・ユナイテッド。結果は1-2で敗れ、さらにチームのエースであるブルーノ・フェルナンデスが負傷してしまうアクシデントが起きた。
『BBC』によると、負傷箇所はハムストリング。約1か月ほどの離脱となり、関係者の中では1月17日に予定されているマンチェスター・シティとのマンチェスター・ダービーで復帰する可能性があると考えられている。
そんなユナイテッドの指揮官であるルベン・アモリム監督は同メディアで、ブルーノの重要性を語った。
「ブルーノの代役は存在しない。チームにもそう伝えた」
「もしポジティブな面があるとすれば、多くの選手がステップアップする必要があるということだ」
「(彼の強みは)創造力だけではない。セットプレイのたびに彼がチームを統率している。ピッチ上ですべてのポジションを理解し、細部まで注意を払っている。交代選手が投入されると、常に彼がその選手に指示を出す役割を担っている」
今季のプレミアリーグでは5ゴール7アシストと、不調に苦しむチームをけん引するブルーノ。彼に続く得点源であるブライアン・エンベウモもアフリカネイションズカップで離脱しており、ユナイテッドは今後どこから好機を生み出すことになるのだろうか。