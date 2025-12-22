12月27日 発売 【ドラゴンクエスト　メタリックアイテムズギャラリー　やくそう/まほうのせいすい】 価格：各3,850円 【ドラゴンクエスト　メタリックアイテムズギャラリー　キメラのつばさ】 価格：3,520円

ドラゴンクエスト　メタリックアイテムズギャラリー　やくそう」

　スクウェア・エニックスは、フィギュア「ドラゴンクエスト　メタリックアイテムズギャラリー　やくそう（以下、やくそう）」、「ドラゴンクエスト　メタリックアイテムズギャラリー　キメラのつばさ（以下、キメラのつばさ）」、「ドラゴンクエスト　メタリックアイテムズギャラリー　まほうのせいすい（以下、まほうのせいすい）」の3製品を12月27日に「スクウェア・エニックス e-STORE」にて発売する。価格はやくそうと、まほうのせいすいが各3,850円、キメラのつばさが3,520円。

　今回発売されるのは「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するアイテムを再現したフィギュア。誰もが使用したことのある傷を癒す重要アイテム「やくそう」、町に戻るのに便利な必需品「キメラのつばさ」、長旅には欠かせない、MPを回復する必需品「まほうのせいすい」がそれぞれ立体化されており、ズッシリとした重量感と高級感あふれる輝きを放つダイキャスト製メタルフィギュアとなっている。

ドラゴンクエスト　メタリックアイテムズギャラリー　やくそう】 ドラゴンクエスト　メタリックアイテムズギャラリー　キメラのつばさ ドラゴンクエスト　メタリックアイテムズギャラリー　まほうのせいすい】

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX