◇スーパーフェザー級8回戦 堤麗斗(志成)＜12回戦＞レオバルド・キンタナ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公開計量が26日、リヤド市内のグローバルシアターで行われた。事前に非公開で行われた公式計量では、プロ4戦目で初の8回戦に挑む堤麗斗（23＝志成、3勝2KO）がスーパーフェザー級リミットから100グラム軽い58.8キロでパス。対戦相手のレオバルド・キンタナ（23＝メキシコ、12勝5KO1敗）は58.7キロだった。

堤は公開計量でガッチリと引き締まった肉体を披露。壇上でのインタビューで「このような大きな舞台に立たせてもらえることに感謝して、明日は良い内容で、良い倒し方で勝てればいいと思います」とKOを宣言した。同じ興行に出場予定だった兄・駿斗（志成）が負傷欠場したことを問われると「一緒に出たかった気持ちはあるけど、しょうがない。兄貴はまたはい上がってくると思う。兄貴を活気づけられればいい」と答えた。

間近で見た相手の印象は「身長がもっとデカいと思っていたので、そこまでビックリしなかった」という。興行の第1試合で現地時間の午後0時台となるが「アマでも経験しているし、米国合宿ではいつも午前中に練習してきた」と影響はない様子。「サムライ」の名称がつけられたイベントで日本勢のトップバッターを務めることには「そこはあんまり考えてない。自分のことに集中して、良い内容で良いフィニッシュまで持っていければ。結果的に次の選手に良いバトンを渡せれば」と抱負を語った。

米国でのスパーリングではWBCフェザー級暫定王者ブルース・キャリントン（米国）とも8ラウンド行ったそうで「フェザー級のトップ選手とやれたのは良い経験になった」と話し、「世界挑戦はそこで行きたい」とフェザーで世界を狙っていく方針を示した。