この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

今回モーターズチャンネルの最新動画では、車重3tを誇るテスラ・サイバートラックに格安タイヤ「TRAVELSTAR ECOSPORTS GT」を装着し、筑波サーキットでその性能を検証。「安かろう悪かろう」というイメージを覆す実力を明らかにした。

今回の検証は、車両には日本未発売で車重約3tのサイバートラックを使用し、サーキット走行という過酷な条件でSUVタイヤ「TRAVELSTAR ECOSPORTS GT」の限界性能を探る。

まず、その圧倒的な加速性能について、塚本氏は「ジェットコースターのお腹にくるヒューな感じ」と表現しつつも、タイヤが空転することなくしっかりと路面を捉えている点を評価。Motorz編集部の森氏も、急加速時に「スキール音とかもしなかった」とそのグリップ力に言及した。

コーナリング性能については、塚本氏が「（3tの車体でも）タイヤでよれるって感じは今してなくて、シャキっとはしてる」とコメント。森氏が運転した際も、時速100km近い速度でコーナーに進入する場面があったが、タイヤが悲鳴を上げることはなく、安定した走行を見せた。塚本氏は「ラインをトレースできた」と、そのコントロール性の高さを証明した。

動画の最後には、同乗走行を体験した一般参加者からも「車重3tもあってこんなに重さを感じず、タイヤも空回りした音がなかった」「路面にすごく張り付いてるような感じで曲がっていく」といった驚きの声が上がった。

今回の検証は、「TRAVELSTAR」が低価格でありながら、重量級車両のパワーを確実に受け止め、サーキット走行にも耐えうる高い性能を持つことを示した。タイヤ選びにおいて、コストパフォーマンスという新たな選択基準の重要性を提示する内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:40

今回の企画説明：TRAVELSTARタイヤをサイバートラックで検証
02:12

検証車両「サイバートラック」紹介
03:23

サイバートラック試乗開始！驚異の加速性能
06:08

レーシングドライバー塚本ナナミ氏によるサーキット走行レビュー
08:42

同乗走行に参加した一般ユーザーの感想

関連記事

【わんこと全国旅】キャンピングカー「オステリア」で巡る新潟の魅力

【わんこと全国旅】キャンピングカー「オステリア」で巡る新潟の魅力

 人気旅系YouTuber夫婦、“ワンちゃんと楽しめる岩手”を大絶賛！「これは老若男女問わずおすすめ」

人気旅系YouTuber夫婦、“ワンちゃんと楽しめる岩手”を大絶賛！「これは老若男女問わずおすすめ」

 AT限定普通免許で運転可能な小型キャブコン！初心者・女性でも運転できる新型オステリア徹底レポート

AT限定普通免許で運転可能な小型キャブコン！初心者・女性でも運転できる新型オステリア徹底レポート
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル_icon

Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 27.80万人 1840 本の動画
Webメディア「Motorz」の公式YouTubeチャンネルです！クルマやバイク、そしてモータースポーツって、それ自体も面白いけど、関わっている人がめちゃくちゃ面白いんです！Motorzチャンネルの動画を通して、その魅力が伝わったら、最高に嬉しいですっ！
youtube.com/channel/UCfNTmU_LRTpCFgzE5F6hlsg YouTube