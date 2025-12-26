車重3tのサイバートラックも支える格安SUVタイヤ「TRAVELSTAR」こそ次世代のスタンダード
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
今回モーターズチャンネルの最新動画では、車重3tを誇るテスラ・サイバートラックに格安タイヤ「TRAVELSTAR ECOSPORTS GT」を装着し、筑波サーキットでその性能を検証。「安かろう悪かろう」というイメージを覆す実力を明らかにした。
今回の検証は、車両には日本未発売で車重約3tのサイバートラックを使用し、サーキット走行という過酷な条件でSUVタイヤ「TRAVELSTAR ECOSPORTS GT」の限界性能を探る。
まず、その圧倒的な加速性能について、塚本氏は「ジェットコースターのお腹にくるヒューな感じ」と表現しつつも、タイヤが空転することなくしっかりと路面を捉えている点を評価。Motorz編集部の森氏も、急加速時に「スキール音とかもしなかった」とそのグリップ力に言及した。
コーナリング性能については、塚本氏が「（3tの車体でも）タイヤでよれるって感じは今してなくて、シャキっとはしてる」とコメント。森氏が運転した際も、時速100km近い速度でコーナーに進入する場面があったが、タイヤが悲鳴を上げることはなく、安定した走行を見せた。塚本氏は「ラインをトレースできた」と、そのコントロール性の高さを証明した。
動画の最後には、同乗走行を体験した一般参加者からも「車重3tもあってこんなに重さを感じず、タイヤも空回りした音がなかった」「路面にすごく張り付いてるような感じで曲がっていく」といった驚きの声が上がった。
今回の検証は、「TRAVELSTAR」が低価格でありながら、重量級車両のパワーを確実に受け止め、サーキット走行にも耐えうる高い性能を持つことを示した。タイヤ選びにおいて、コストパフォーマンスという新たな選択基準の重要性を提示する内容となっている。
今回の検証は、車両には日本未発売で車重約3tのサイバートラックを使用し、サーキット走行という過酷な条件でSUVタイヤ「TRAVELSTAR ECOSPORTS GT」の限界性能を探る。
まず、その圧倒的な加速性能について、塚本氏は「ジェットコースターのお腹にくるヒューな感じ」と表現しつつも、タイヤが空転することなくしっかりと路面を捉えている点を評価。Motorz編集部の森氏も、急加速時に「スキール音とかもしなかった」とそのグリップ力に言及した。
コーナリング性能については、塚本氏が「（3tの車体でも）タイヤでよれるって感じは今してなくて、シャキっとはしてる」とコメント。森氏が運転した際も、時速100km近い速度でコーナーに進入する場面があったが、タイヤが悲鳴を上げることはなく、安定した走行を見せた。塚本氏は「ラインをトレースできた」と、そのコントロール性の高さを証明した。
動画の最後には、同乗走行を体験した一般参加者からも「車重3tもあってこんなに重さを感じず、タイヤも空回りした音がなかった」「路面にすごく張り付いてるような感じで曲がっていく」といった驚きの声が上がった。
今回の検証は、「TRAVELSTAR」が低価格でありながら、重量級車両のパワーを確実に受け止め、サーキット走行にも耐えうる高い性能を持つことを示した。タイヤ選びにおいて、コストパフォーマンスという新たな選択基準の重要性を提示する内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
【わんこと全国旅】キャンピングカー「オステリア」で巡る新潟の魅力
人気旅系YouTuber夫婦、“ワンちゃんと楽しめる岩手”を大絶賛！「これは老若男女問わずおすすめ」
AT限定普通免許で運転可能な小型キャブコン！初心者・女性でも運転できる新型オステリア徹底レポート
チャンネル情報
Webメディア「Motorz」の公式YouTubeチャンネルです！クルマやバイク、そしてモータースポーツって、それ自体も面白いけど、関わっている人がめちゃくちゃ面白いんです！Motorzチャンネルの動画を通して、その魅力が伝わったら、最高に嬉しいですっ！