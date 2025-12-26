この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【金利戦争】楽天銀行は最大0.54%に！でも本当に得？2026年に向けた普通預金の「正解の置き場」を徹底比較

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が運営するYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「【2026/2/1】楽天銀行 最大0.54%へ｜高金利の“置き場”はどこが正解？」と題した動画を公開。日銀の利上げを背景に各銀行が金利引き上げを発表する中、特に楽天銀行の改定内容に注目しつつ、普通預金の「正解の置き場」について多角的に考察している。



動画ではまず、メガバンクをはじめ、auじぶん銀行、SBI新生銀行など多くの銀行が2026年に向けて普通預金金利の引き上げを発表している現状を一覧で解説。その上で、特に注目される楽天銀行の金利改定について詳細に掘り下げた。楽天銀行は2026年2月1日から、楽天証券との口座連携サービス「マネーブリッジ」設定者の優遇金利適用上限を、現行の300万円から1000万円へと大幅に引き上げる。これにより、1000万円までの預金残高に対して年0.38%の金利が適用されるようになる。さらに、給与受け取りやカード利用などの条件を達成する「ボーナス金利」プログラムを組み合わせれば、最大で年0.54%の金利が実現可能だと説明した。



しかし、おにまる氏は「金利だけで選ぶべきではない」と指摘。ボーナス金利の条件達成はハードルが高いとした上で、他の高金利銀行と比較検討することの重要性を説く。特に、無条件で年0.7%という破格の金利を提供する島根銀行のスマートフォン支店を「三大大メガバンクの倍以上の金利。楽天銀行の条件フル達成よりも高い」と高く評価した。他にも、PayPay銀行が最大0.6%になるなど、有力な選択肢を複数提示している。



最終的に、金利の高さだけでなく、ATMや振込手数料の無料回数といった総合的な利便性を考慮した結果、おにまる氏が最もおすすめする銀行として「auじぶん銀行」を挙げた。比較的容易な条件で最上位のプレミアムステージになれ、高金利と充実した手数料優遇のバランスが取れている点をその理由とした。今回の金利改定ラッシュを機に、自身の資産状況やライフスタイルに合った銀行を見直す良い機会となりそうだ。