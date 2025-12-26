ラサール石井、「こち亀」声優交代の経緯を説明 ファンから「長い間お疲れ様でした」と感謝の声続々
俳優で社民党参議院議員のラサール石井が自身のX（旧ツイッター）を更新。人気アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の新プロジェクトにおける声優交代の経緯について自ら説明し、話題を呼んでいる。
「こち亀」は、原作漫画の連載50周年を記念した新アニメプロジェクトの始動が発表され、それに伴い声優陣が一新されることが明らかになった。1996年のテレビアニメ版放送開始から主人公・両津勘吉役を長年務めてきた石井は、「こち亀がアニメで再開します」と切り出し、「一部に『ラサールが国会議員になるから声優が変わった』という声があるみたいですが、事実は違います」と、自身の政治活動が交代の原因であるとする一部の憶測を明確に否定した。
続けて、声優交代の経緯について「私はこの事を2年前から聞いておりました。『若返り』という事で、ショックはありましたが、快く受け入れました」と説明。自身の参院選出馬との関連性にも触れ、「もしも私の続投が決まっていたら、立候補はしませんでした。両津勘吉の声はもう出来ないという事も立候補への背中を押した理由の一つです」と、役を離れることが政治の道を志す一因になったと明かした。投稿の最後は「秋本先生おめでとうございます。新アニメの御成功を祈っております」と、原作者と新シリーズへのエールで締めくくっている。
この投稿には、ファンから多くの反響が寄せられた。「ラサールさんも他のキャストの皆さんも、長い間お疲れ様でした」「石井さん、長年両津の声をありがとうございました」「ラサールさんの両さんの声が懐かしいです」など、長年の功績をたたえる声や感謝のコメントが集まっている。
こち亀がアニメで再開します。声優一新という事で、一部に「ラサールが国会議員になるから声優が変わった」という声があるみたいですが、事実は違います。私はこの事を2年前から聞いておりました。「若返り」という事で、ショックはありましたが、快く受け入れました。… https://t.co/G8LWm7a9LO— ラサール石井 (@bwkZhVxTlWNLSxd) December 26, 2025