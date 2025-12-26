プリンセス天功の埋蔵金発掘へ…ユリ・ゲラーがアドバイス
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月23日（火）夜11時より都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON２』#9.5「プリンセス天功埋蔵金発掘直前SP」を放送した。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケにこの世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
#9.5では、12月30日（火）に生放送で挑戦する“プリンセス天功埋蔵金の発掘”に向け、今シーズンを通して行われてきた超能力者育成合宿「プロジェクトE」から選ばれた５人の“秋山アベンジャーズ”の軌跡を一挙に振り返り。また後半には“世界的超能力者”ユリ・ゲラーがサプライズで登場。自身の超能力体験を語るとともに、５人の能力者にアドバイスを送った。
「プロジェクトE」より埋蔵金の発掘に向け選ばれた、透視・テレパシー・念力・リモートビューイングなど異なる能力を覚醒させた５名の“秋山アベンジャーズ”。プリンセス天功も「たどり着ける」と太鼓判を押す彼らの能力に、これまで番組ではナオキマンやサーヤはもちろん釈由美子や島崎遥香らゲスト陣からも「本物だ」「すごすぎる」「ついていけない」と驚きの声が上がっていた。
そんな彼らの能力を振り返るなか番組後半には、スプーン曲げで日本に超能力ブームをもたらした中心人物として知られ、CIAの実験にも参加する“世界的超能力者”ユリ・ゲラーがサプライズ登場。スタジオにどよめきが起こるなか、ユリ・ゲラーが披露したのは「かつて超能力で油田を見つけた」という驚きのエピソード。
埋蔵金を見つける方法について尋ねる“秋山アベンジャーズ”に対し、ユリ・ゲラーは「私が油田を探していた時は、ヘリや飛行機で地図を広げて手をかざし、“引っ張られる感覚”を頼りに探索地点を絞った」と語り、その超能力的ダウジング術は“埋蔵金捜索”にも活かせると太鼓判を押す。さらにユリ・ゲラーは自身がメキシコのピラミッドで実際に発見したという「クリスタルスカル」も披露。「これは、ハリソン・フォード主演の映画の題材になった」と語るユリ・ゲラーに５人からは「まさに映画の世界だ」「えぇぇぇ！？」「すっごい」と驚きの声がこぼれました。
ほかにも、超能力との向き合い方、地図から埋蔵金のヒントを見つけるための視えないエネルギーの感知方法など“埋蔵金発掘”という夢のような展開を現実に引き寄せるアドバイスを重ねたユリ・ゲラー。その言葉に、一瀬は「これだけ教えてもらったら、できるに決まってる」と力強く語り、挑戦への覚悟を見せた。
VTRを終え、スタジオではMC陣や出演者からも自然と期待の声が。サーヤは「ここまで積み重ねたらいけるんじゃないかな」と興奮を滲ませ、ナオキマンも「これ……本当に見つけちゃった時、どうなるんですか？ちょっと怖いですよね」と苦笑しながら埋蔵金発掘への現実味を語る。一方、小木は「当たったらOAできなくなるんじゃない？」と冗談交じりにコメント。さらに「（当たったら）俺だけにこっそり教えてください」と願望ものぞかせ、スタジオに笑いを誘っていた。
いよいよ次回は『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON２』の最終回「超能力で埋蔵金発掘＆2026年大予言SP」を“生放送” 。ゲストに「プロジェクトE」のファンだというBE:FIRSTのLEO、元日向坂46の渡邉美穂が登場し、MC陣やプリンセス天功とともに“秋山アベンジャーズ”の挑戦を見届ける。さらに2026年に起こることを予測する「大予言SP」も同時開催。「月刊ムー」編集長や芸人・中山功太らが語る“物質文明の終焉”“中国に通じる謎のスラング”“時代の変革”とは？ 年末最後の“都市伝説ドキュメント”をお見逃しなく。
さらに、SEASON２最終回に向けて12月30（火）午前１時40分より、これまで番組内で語られてきた都市伝説の数々を振り返る『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』SEASON１＆SEASON２の厳選回の無料一挙放送も決定している。
