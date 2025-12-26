1月12日よりフジテレビ系で放送がスタートする橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』の追加キャストとして、星乃夢奈、倉澤俊、小林虎之介の出演が決定した。

本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。

駆け出しの脳神経外科医・田上湖音波（橋本環奈）は、レディースとして荒れた毎日を過ごしていた16歳当時、親友とバイクで走行中に事故に遭う。搬送先での緊急手術により湖音波は一命を取りとめるも、脳に重傷を負った親友は帰らぬ人に。手術を担当した医師・中田啓介（向井理）から「もう命を粗末にするのはやめろ」と叱責され一念発起。その後は寝る間も惜しんで猛勉強を重ね、念願の脳神経外科医に。医者となった湖音波を、中田が自身も勤務する都内の病院に呼び寄せたことで物語がスタート。しかし、湖音波を待ち受けていたのは、患者の事情よりも病院の利益を優先する非情で合理的な経営陣、何をするにも上司の許可と書類提出が必要となる縦割り組織の実態だった。細かい規則や一筋縄ではいかない人間関係でがんじがらめとなった医療現場を目の当たりにし、医師として、そして一人の人間としてさまざまな難題に立ち向かっていく。

本作で“月9”作品初出演となる星乃が演じる村上愛佳は、外来受付になって3カ月の新米受付担当。イケメンに目がなく、病院内のあるカリスマイケメン医師を推している。

今作でドラマデビューを果たす倉澤は外来受付担当の山崎海斗役に決定。診察の際に毎回保険証を持ってこない竜司（小林虎之助）に手を焼いている。アイドル並のルックスの湖音並に目を奪われるが、元ヤンの素顔を知り即ドン引きするという役どころだ。

小林演じる沖田竜司は湖音波のヤンキー時代の後輩で、湖音波をアネゴと慕う。「岐阜トルネード」のヤンキーとして「ケンカ無敗」「路上の伝説」と名を馳せていた。湖音波から教えられていた「人様に迷惑はかけない」「弱いもんは傷つけない」を流儀とし、現在は東雲のバイク屋で働いている。

あわせて、星乃、倉澤、小林からはコメントも到着した。

■コメント・星乃夢奈誰もが憧れる“月9”ドラマへの出演、そして“観る人がきっと元気になり、前向きな気持ちになれる”このステキな作品に参加させていただけることを、心からうれしく思っています。湖音波先生をはじめ、癖がありながらも魅力あふれる個性豊かなキャラクターたちに、思わず笑顔になってしまう場面もたくさんありますが、ただ楽しいだけではなく、胸が熱くなる感動も詰まっています。さまざまな感情が押し寄せてくる物語に、きっと皆さんの心も動かされるはずです。ぜひ放送を楽しみにしていてください。

・倉澤俊初めてのドラマ出演となり、まさか自分が“月９”でドラマデビューをさせていただくとは思ってもおらず本当に夢のようです。撮影現場では右も左も分からない中で緊張しっぱなしですが、このようなすばらしいキャストの皆様と共に作品に携わる機会をいただけたことへの感謝を忘れず、一つひとつのシーンに真っ直ぐ向き合って演じさせていただきます。よろしくお願いいたします！

・小林虎之介竜司は学生時代に岐阜で湖音波のアネゴとヤンチャをしていて、岐阜ではトルネードと呼ばれる不良でした。何をしたらトルネードという称号が与えられるのかすごく気になるところではありますが、そんなトルネードもアネゴの前では舎弟です。暖かく、ちょっぴり笑えて、そして勇気をくれるドラマは週の始まりにピッタリだと思います。ぜひご覧下さい！（文＝リアルサウンド編集部）