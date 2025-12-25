来田涼斗と鶴岡果恋が結婚

クリスマスに“ゴールイン”となった。オリックスの来田涼斗外野手と女子プロゴルファーの鶴岡果恋（明治安田）が結婚を報告した。アスリート同士の幸せな発表に「お似合いすぎて素敵すぎて眩し過しい……」「おめでとうございます！」と祝福が相次いでいる。

来田は兵庫県出身の外野手で、2020年のドラフトでオリックスに入団。2021年には1軍初打席初球本塁打の快挙を達成した。今季は50試合出場で打率.234、2本塁打5打点をマークしている。

交際期間は約2年。両競技のオフにあたる月曜日しか会えない“遠距離恋愛”だったが、来田が球団寮を退寮するタイミングで同棲生活を開始。愛を育んでいる。

球界でも指折りのイケメンとして知られていた23歳。心温まる報告に「アスリート婚もいいわぁ」「ああああああ すごい」「来田くん結婚!? おめでとう!!!」「おめでとうすぎる」「めでたいめでたい！」「ええええ!?!?! おめでたすぎる」「うおおおおおおお」「羨ましいなぁ」とファンも笑顔になっている。（Full-Count編集部）