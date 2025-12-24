¡ÖÈï³²¼Ô¤È¤Î´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡×µþÅÔ¤ÎÌ¾Ìç»äÎ©¹â¡¡À¸ÅÌ¤Î¥Ð¥êÅç¡È½¸ÃÄÀàÅð¡É¤ÎÂ³ÊóÊó¹ð¡Ä»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤ä½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤º
¡ÔËÜ¹»¤Î¸¦½¤Î¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Ë¬ÌäÀè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀàÅð¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¸½ÃÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¸½ÃÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ
12·î24Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¸ø¼°HP¤Ç¡¢¤³¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤ÏµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¤Ë¤¢¤ëÂçÃ«Ãæ³ØŽ¥¹âÅù³Ø¹»¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Æ±¹»À¸ÅÌ¤Ë¤è¤ëÀàÅð¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ä»ö·ï¤Î·Ð²á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
Æ±¹»¤ÏÅìËÜ´ê»û¤Ë¤è¤Ã¤Æ1875Ç¯¤ËµþÅÔÉÜ²¼¾®¶µ¹»¤È¤·¤Æ²¼µþ¶èÆâ¤Ë³«¹»¤µ¤ì¤¿150Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¹ç¤ï¤»¤ÆÃË»Ò1,009¿Í¡¢½÷»Ò810¿Í¤Î¹ç·×1,819¿Í¡Ê4·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¿Í¿ô¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢º£·î5Æü¤´¤í¤«¤éX¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¡£¥Ð¥êÅç¤Î°áÎÁÉÊÅ¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÎÊý¸À¤òÏÃ¤¹¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬Ëü°ú¤¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»£±ÆµÏ¿¤¬¡Ç25Ç¯12·î3Æü11»þÈ¾¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤Ë¸¦½¤Î¹¹Ô¤Ç¥Ð¥êÅç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤Ë¡£
Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±¹»¤Î³Ø¹»À¸³è¤äµ¨Àá¤´¤È¤Î¹Ô»ö¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤ËÆ±¹»¤Î¸ø¼°HP¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¦½¤Î¹¹Ô¤Î¥Ö¥í¥°¤â±ÜÍ÷ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁûÆ°¤Î¹¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¹»¤Ï8Æü¤Ë¸ø¼°HP¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÕºáÊ¸¤ò¸øÉ½¡£»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸ÅÌ¤Î¡È½¸ÃÄÀàÅð¡É¤òÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¤À¤¬¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ø¤ÎÊó¹ð¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ËÜ»ï¤¬9Æü¤ËµþÅÔÉÜÆâ¤Î»äÎ©¹â¹»¤ò´É³í¤¹¤ëÉÜ¤ÎÊ¸¶µ²Ý¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¡Ê³Ø¹»¤Î¡Ë¹Êó¤ò¸«¤ÆÇÄ°®¤·¤¿¼¡Âè¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³Ø¹»Â¦¤«¤éÊó¹ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¾å¤ÇÆ±¹»¤ÎÊý¿Ë¤äÂÐ±þ¤Î·Ð²á¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡×¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ô12·î4Æü¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¹»Æâ¤Ç¤Î³ÎÇ§¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤È¾ðÊó¶¦Í¡¢Ï¢·È¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ô¤½¤Î¸å¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø¤Î´ØÍ¿¤Î¤â¤È¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¤È¤Î´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÄê¤ÎÀ°Íý¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡ÖËÜ¹»¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÔËÜ¹»¤Ç¤Ï¡¢ËÜ·ï¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¸½ÃÏ¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¶¯Ä´¡£ÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÔÀ¸ÅÌ¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¡¢¶µ°é´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ä¹»Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë³ÎÇ§ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿ÁêÃÌÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤â¡¢»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¡¢Æü»þ¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿À¸ÅÌ¿ô¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ä¤½¤Î¸å¤Î½èÊ¬¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÔËÜ·ï¤ÎÈ¯À¸¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÍ×°ø¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Îºß¤êÊýÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÀ°Íý¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤¹¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê³ÎÇ§¤äÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ô»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÀ°Íý¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ØÆ³¤ä¸¦½¤¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½¾õ²ÄÇ½¤ÊÈÏ°ÏÆâ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸Ëö¤Ç¤Ï¡ÔËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤ÈºÆÅÙ¼Õºá¤·¡¢¡Ô¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¡¢º£¸å¤Î³Ø¹»±¿±Ä¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£